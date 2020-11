Căng đét: Nam thần tượng Kpop dương tính với COVID-19 khiến hàng loạt idol có nguy cơ lây nhiễm

Theo thông tin độc quyền mới nhất từ Osen, nam idol Bitto (UP10TION) đã được xác nhận dương tính với COVID-19 . Thông tin này khiến người hâm mộ vô cùng hoang mang và lo lắng.

Qua tìm hiểu được biết, trước đó, nam idol đã đi ăn với người quen. Sau khi biết người này nhiễm COVID-19, Bitto đã lập tức đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với Sars-CoV-2 vào sáng 30/11.

Nam idol Bitto (UP10TION) đã được xác nhận dương tính với COVID-19

Không chỉ fan của Bitto và nhóm UP10TION lo lắng mà những fan hâm mộ của nhiều nhóm Kpop khác cũng trong tâm trạng tương tự. Nguyên nhân bởi, gần đây Bitto đã cùng nhóm xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc lớn để quảng bá ca khúc mới.

Cụ thể, UP10TION đã có mặt tại show Music Core (MBC) ngày 28/11 và chương trình Inkigayo (SBS) vào ngày 29/11 vừa qua với nhiều nhóm khác. Điều này chứng tỏ, tất cả staff và nghệ sĩ tham gia chương trình vào cùng ngày với UP10TION đều phải tự cách ly cũng như tiến hành xét nghiệm COVID-19.

Nhóm UP10TION

Sau khi thông tin được đăng tải trên Osen, phía công ty chủ quản của nhóm UP10TION là TOP Media và đài SBS cũng đã xác nhận thông tin. Họ cũng cho biết, đã có những phương án giải quyết thích hợp được đưa ra.

Liên quan đến vụ việc, đại diện chương trình Inkigayo cũng khẳng định đang xuất CCTV để xem nam idol cũng như nhóm UP10TION khi tham gia show từng tiếp xúc với những ai để có phương án xử lý phù hợp.

AKMU...

và aespa cùng tham gia show âm nhạc quảng bá với UP10TION

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ tham gia quảng bá trên các show âm nhạc cùng với UP10TION gồm: CNBLUE, NCT U, BTOB 4U, AKMU, Henry, aespa, Stray Kids,...





Trong thời gian tới, toàn bộ lịch trình của Bitto và nhóm UP10TION sẽ bị hủy. Tất cả nhóm và staff công ty từng tiếp xúc với nam idol đều đã được xét nghiệm COVID-19 và hiện đang chờ kết quả, theo TOP Media.



