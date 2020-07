`How you like that` chưa kịp hết hot BLACKPINK đã lục đục ra teaser mới khiến fan bấn loạn

Vào ngày 23 tháng 7 lúc 9 giờ sáng KST, YG Entertainment đã "thả nhẹ" một chiếc poster quảng cáo cho đĩa đơn mới của BLACKPINK.

Bìa single mới cực ngọt sắp ra mắt của BLACKPINK.

Thú vị hơn nữa, YG còn hé lộ gợi ý rằng đĩa đơn mới sẽ có sự xuất hiện của một nghệ sĩ cực hot nhưng cái tên của nghệ sĩ này vẫn đang là một bí ẩn.

Đĩa đơn mới dự kiến sẽ được phát hành vào tháng Tám tới. Các BLINK hãy cùng đón chờ siêu phẩm này nhé!

Đầu năm nay, YG Entertainment đã tiết lộ rằng BLACKPINK sẽ trở lại theo ba phần, chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới sẽ bắt đầu từ tháng 6 (mở màn với "How You Like That") và kết thúc với việc phát hành album đầy đủ đầu tiên của nhóm nhạc nữ vào tháng 9. Đĩa đơn mới này là bước thứ hai trong kế hoạch trở lại của BLACKPINK, bao gồm các bản phát hành solo cho các thành viên vào cuối mùa thu này.

Với màn mở đầu ngoạn đầu, tính đến 15h ngày 27-6 (giờ Việt Nam), sau gần 23 tiếng phát hành, MV How You Like That của Blackpink đạt 80 triệu lượt xem. Thành tích này đã vượt qua nhóm nhạc nam BTS với kỷ lục 74,6 triệu lượt xem trong 24 tiếng đầu tiên của MV Boy With Luv (2019).

How you like that gây sốt toàn châu Á và vươn tầm thế giới.

Trước đó, Blackpink cũng đã phá kỷ lục công chiếu trực tiếp với 1,6 triệu lượt xem. Nhóm cũng lần lượt vượt qua các mốc 30 triệu, 40 triệu và 60 triệu lượt xem nhanh nhất so với các nghệ sĩ trước đây.