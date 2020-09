BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt 800.000 album đặt trước, Twice hãy 'dè chừng'

Ngày 4/9, YG Entertainment đã thông báo về việc BLACKPINK đang thiết lập nên lịch sử với full album đầu tay của nhóm. Cụ thể, The Album của BLACKPINK đã cán mốc 800 nghìn bản pre-order (đặt trước) trên toàn cầu.

Theo đó, số đơn đặt trước ở Hàn Quốc là 530 nghìn bản, 270 nghìn bản còn lại đến từ Mỹ và Châu Âu. Điều đáng nói, full album đầu tay của BLACKPINK được mở bán từ ngày 28/8. Do đó, 4 cô nàng Đen Hồng đã đạt đến con số 800 nghìn bản pre-order chỉ trong 6 ngày.

Do đơn đặt hàng vượt quá số lượng dự kiến nên YG hiện đang sản xuất thêm album. YGE tiết lộ: "Phiên bản giới hạn "THE ALBUM" LP đã bán sạch chỉ sau vài phút mở pre-order. Bên cạnh đó, phiên bản còn lại của album cũng được đặt trước vượt quá dự kiến ban đầu của chúng tôi. Hiện tại, chúng tôi đang trong quá trình sản xuất thêm album để phục vụ người hâm mộ".





Con số 800 nghìn bản pre-oder của BLACKPINK đã bỏ xa kỉ lục mà TWICE từng lập trước đó. Cụ thể, nhóm nữ nhà JYP đã đạt 500 nghìn bản đặt trước album MORE & MORE trong vòng 16 ngày.

Bên cạnh đó, số lượng đặt trước album đầu tay của BLACKPINK còn khiến nhiều người mong chờ sẽ phá kỷ lục album bán chạy nhất của nhóm nữ tại Hàn Quốc. Nhóm đang nắm giữ kỷ lục này là S.E.S với album Love, phát hành năm 1999 với 760 nghìn bản.

The Album của BLACKPINK dự kiến sẽ phát hành ngày 2/10, bao gồm cả Sour Candy collab với Lady Gaga; How You Like That và Ice Cream collab với Selena Gomez. Dù có nhiều thông tin rò rỉ nhưng Full track hiện tại vẫn chưa được tiết lộ.

Theo đó, album đầu tay của 4 cô gái gồm 4 phiên bản, ngoài ra còn 1 bản LP đặc biệt và sản xuất với số lượng giới hạn.

