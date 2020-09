BLACKPINK "chơi trội" tổ chức buổi fansign ảo đầu tiên trên thế giới thông qua ứng dụng điện thoại

Đại dịch COVID-19 nổ ra trên toàn cầu và tiếp tục lây lan tại Hàn Quốc khiến các buổi fansign trực tiếp diễn ra thường niên trở nên bất khả thi. Nhiều nhóm nhạc đã "chữa cháy" bằng cách trò chuyện trực tuyến với người hâm mộ của họ qua video call. Giờ đây, BLACKPINK đang tiến thêm một bước xa hơn với buổi fansign ảo đầu tiên trên thế giới được tổ chức thông qua ứng dụng ZEPETO.

Nhân vật thực tế ảo của BLACKPINK trên ứng dụng ZEPETO.

BLACKPINK đã trở thành người mẫu độc quyền cho ứng dụng thực tế ảo ZEPETO vào tháng 6 năm nay. Là một phần của quan hệ đối tác, ZEPETO đã tạo hình đại diện được cá nhân hóa của Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa để người hâm mộ có thể dễ dàng tương tác.

Ngay sau khi mối quan hệ hợp tác giữa YG Entertainment và ứng dụng ZEPETO được công bố, các thành viên BLACKPINK đã tự mình đến ZEPETO World để chơi với người hâm mộ trong các “fanmeeting” ảo — một số trong số đó diễn ra vui nhộn hơn người hâm mộ mong đợi.

Một fan may mắn được tham gia fanmeeting do BLACKPINK tổ chức trên ZEPETO.

Giờ đây, các phương tiện truyền thông Hàn Quốc đưa tin rằng BLACKPINK sẽ đưa ZEPETO lên một tầm cao mới với “sự kiện fansign ảo khái niệm mới đầu tiên trên thế giới”. Đại diện của YG Entertainment và ZEPETO đã chính thức lên tiếng về sự kiện này: "Chúng tôi đã chuẩn bị một sân khấu 5 người cho BLACKPINK và Selena Gomez, họ sẽ cùng tuong tác dưới hình đại diện 3D bởi chúng ta đều đang trong tình huống rất khó để gặp trực tiếp người hâm mộ."

Buổi fansign thực tế ảo đầu tiên trên thế giới sẽ có sự tham gia của cả BLACKPINK và Selena Gomez.

Buổi fansign sẽ được tổ chức thông qua ZEPETO lúc 12 giờ trưa theo giờ chuẩn Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 9. Hiện tại, ứng dụng vẫn chưa tiết lộ thêm thông tin nào về cách người hâm mộ có thể đủ điều kiện để có được vị trí gặp BLACKPINK.

Buổi fansign trùng với thời điểm phát hành video biểu diễn vũ đạo ZEPETO của BLACKPINK, video này sẽ có ảnh đại diện của các thành viên (và Selena Gomez) biểu diễn vũ đạo cho hit mới "Ice Cream". Hôm nay, một đoạn teaser cho video đã được phát hành trên kênh YouTube chính thức của BLACKPINK, cho thấy những bộ trang phục ảo dễ thương và những bước nhảy cực chân thực của nhân vật thực tế ảo.

YG đã tung ra teaser nhá hàng cho video Dance Performance.

Hiện "Ice Cream" của BLACKPINK va Selena Gomex là MV collab có nhiều lượt xem nhất 24h đầu trên Youtube. MV đã thu về 141 triệu lượt xem.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ