BLACKPINK chốt hạ bằng teaser video của Lisa và Jisoo: Background khác hẳn, lộ luôn beat bài mới

Sáng 18/6, YG bắt đầu tung video teaser của từng thành viên BLACKPINK . Hai thành viên "mở bát" cho chuỗi video teaser chính là Rosé, sau đó tới Jennie.

Ngay lập tức, video đã thu hút sự chú ý cực lớn từ người hâm mộ. Dù toàn bộ âm thanh của video đều được giấu kỹ khi toàn tiếng "beep", bù lại fan vẫn phải xuýt xoa trước tạo hình sang chảnh, chất chơi của 2 nữ idol cùng thần thái girlcrush đỉnh cao và nhan sắc xinh đẹp lung linh. Đặc biệt, cả Rosé và Jennie đều cực ngầu khi nói câu "How You Like That", phát âm chuẩn không cần chỉnh.



Đến sáng 19/6, Lisa và Jisoo chính là 2 thành viên "chốt hạ" teaser video của BLACKPINK, hoàn thành chuỗi video teaser của single "How You Like That" ra mắt vào ngày 26/6 tới.



BLACKPINK - 'How You Like That' LISA Concept Teaser Video

Khác hẳn Rosé và Jennie, trong teaser video lần này cả Lisa và Jisoo đều mặc đồ đen quyến rũ, khoe khía cạnh "BLACK" cực chất, khoe thần thái cool ngầu và nhan sắc đỉnh cao. Trong khi Jisoo tiếp tục khiến fan mê mệt với nhan sắc cực phẩm thì Lisa lại hút mắt người xem với tạo hình chất chơi, động tác cực ngầu.





BLACKPINK - 'How You Like That' JISOO Concept Teaser Video

Không chỉ background khác biệt, âm thanh trong teaser video của Lisa và Jisoo cũng khác hẳn Rosé và Jennie. Không còn câu "How You Like That" cùng tiếng "beep" chói tai, teaser mới có phàn beat vô cùng dồn dập. Nhiều người còn mạnh dạn dự đoán đây là phần beat của bài hát mới.

Ngay sau khi teaser được tung ra, hashtag #HowYouLikeThatLisa đã leo thẳng lên no.2 top trending thế giới, đủ cho thấy sức hút của "em gái quốc tế" mạnh mẽ thế nào.

Xem xong poster và video teaser, mọi người chợt nhận ra concept "biển xanh cát trắng nắng vàng" như lời đồn trước đây có vẻ đang bị lệch hướng. Nhưng dù sao, hãy chờ đến 26/6 - ngày MV "How You Like That" ra lò sẽ biết ngay các cô nàng xuất hiện như thế nào nhé.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ