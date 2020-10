Sốc trước doanh số album tuần đầu của Blackpink: Đẳng cấp ngang nhóm nam chứ chả đùa!

Trước đây, nhiều người có định kiến cho rằng những nghệ sĩ trực thuộc YG Entertainment có khả năng bán đĩa không mạnh bằng nghệ sĩ công ty khác. Sau Big Bang, Blackpink chính là nhóm tiếp theo đập tan định kiến này thông qua doanh số The Album - Full Album đầu tiên trong 4 năm sự nghiệp của các cô nàng.

Ngay khi có thông báo order, người hâm mộ đã liên tục 'chốt đơn'. Trong ngày đầu tiên mở bán (6/10), The Album đã thu về doanh số 590.000 bản. Con số này đã thành công phá vỡ toàn bộ kỷ lục bán đãi của các nữ idol Kpop. Sau 1 tuần, lượng album mà Blackpink bán ra lên tới 689.000 bản, tiếp tục tăng lên con số 700.240 tính đến 19h50 (giờ Hàn Quốc) ngày 13/10.

Có thể thấy, đĩa cứng The Album trong tuần đầu tiên đã được bán ra cao gấp 3 lần so với doanh số của đĩa đơn How You Like That (hơn 204,3 nghìn bản) mà Blackpink phát hành hồi tháng 7 vừa qua.





Đến thời điểm hiện tại, Blackpink đứng đầu top nghệ sĩ nữ Kop có doanh số album tuần đầu cao nhất, thậm chí còn gấp đôi nhóm nhạc đứng thứ 2 là IZ*ONE với album Oneiric Diary (hơn 389,3 nghìn bản). Với 332,4 nghìn bản trong tuần đầu cho MORE & MORE, Twice thậm chí còn bị tụt xuống thứ 4 bảng xếp hạng.

Không chỉ vượt xa các đối thủ nữ, Blackpink còn cạnh tranh trực tiếp với các đồng nghiệp nam khi đứng thứ 10 trong BXH 50 nghệ sĩ có doanh số album tuần đầu cao nhất, chỉ chịu thua những cái tên 'cứng' như BTS, SEVENTEEN, EXO, Baekhyun,…

Cư dân mạng Hàn Quốc khá bất ngờ và ấn tượng trước con số trong mảng album của Blackpink. Lượng fan ngày càng đông đã giúp 4 mẩu Hắc Hường từ doanh số bán đĩa ở mức bình thường đã leo lên top đầu idol nữ, sánh ngang với các nghệ sĩ nam.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ