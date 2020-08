BLACKPINK chính thức công bố sẽ cùng Selena Gomez `công phá` BXH âm nhạc tháng 8 này

Vào ngày 23/7 vừa qua, nhóm nhạc BLACKPINK khiến fan đứng ngồi không yên khi nhá hàng teaser ca khúc mới ngay cả khi siêu phẩm "How you like that" chưa hạ nhiệt. Không chỉ vậy, YG Entertainment còn công bố một tin sốc hơn đó là sẽ có một nghệ sĩ nổi tiếng kết hợp với BLACKPINK trong ca khúc này.

YG Entertainment đã chính thức xác nhận tin đồn này.

Tấm poster được thiết kế như một chiếc bánh kem phủ xi-rô sô-cô-la đang tan chảy cùng với phông chữ trông hoạt hình khiến fan không khỏi liên tưởng tới một concept dễ thương cho sự trở lại lần này của BLACKPINK. Selena Gomez trở nên nổi tiếng sau vai diễn trên một số bộ phim truyền hình của Disney Channel trước khi ra mắt với tư cách là một ca sĩ. Năm 2017, cô đã bán được hơn 7 triệu album và 22 triệu đĩa đơn trên toàn thế giới.

YG chia sẻ: "Cả hai nghệ sĩ đều đã biết tới và là fan của nhau một thời gian rồi và cuối cùng mong muốn cũng thành sự thật khi họ có thể hợp tác trong thời gian sắp tới. BLACKPINK gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Selena vì đã cùng họ tham gia thực hiện album này và họ không thể đợi để được chia sẻ ca khúc này với khán giả".

Người hâm mộ đã cực kỳ sẵn sàng cho màn kết hợp đỉnh cao mà hai nghệ sĩ này sắp phát hành và đang đếm ngược từng ngày được chính thức cảm nhận ca khúc mới. Đĩa đơn lần này của BLACKPINK sẽ phát hành vào ngày 28 tháng 8 trên toàn thế giới, nửa đêm giờ quốc tế và 1 giờ chiều theo giờ Hàn Quốc.

Ngay cả Selena Gomez cũng đã bày tỏ sự hào hứng cho lần kết hợp này trên trang cá nhân Twitter của mình.

Đầu năm nay, YG Entertainment đã tiết lộ rằng BLACKPINK sẽ trở lại theo ba phần, chuỗi sự kiện ra mắt sản phẩm mới sẽ bắt đầu từ tháng 6 (mở màn với "How You Like That") và kết thúc với việc phát hành album đầy đủ đầu tiên của nhóm nhạc nữ vào tháng 9. Đĩa đơn mới này là bước thứ hai trong kế hoạch trở lại của BLACKPINK, bao gồm các bản phát hành solo cho các thành viên vào cuối mùa thu này.

Với màn mở đầu ngoạn đầu, tính đến 15h ngày 27-6 (giờ Việt Nam), sau gần 23 tiếng phát hành, MV How You Like That của Blackpink đạt 80 triệu lượt xem. Thành tích này đã vượt qua nhóm nhạc nam BTS với kỷ lục 74,6 triệu lượt xem trong 24 tiếng đầu tiên của MV Boy With Luv (2019).

Theo Thanh Thùy/SKCĐ