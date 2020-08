BLACKPINK: Từ tân binh 'quái vật' đến một trong những nhóm nữ nổi tiếng nhất toàn cầu

Tân binh 'quái vật' của YG

Ngày 29/6/2016, YG Entertainment chính thức lộ diện girlgroup mới với 4 thành viên là Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa. Đồng thời, tên nhóm là BLACKPINK , sau đó tên fandom cũng được lựa chọn là BLINK.

Được biết, tên BLACKPINK được ghép từ 2 từ BLACK (màu đen) và PINK (màu hồng). Lý giải về tên của nhóm, đại diện YG cho biết: "Ý nghĩa của tên gọi BLACKPINK là để phản bác lại cách nhìn nhận phổ biến về màu hồng. Hồng thường được sử dụng để thể hiện vẻ xinh đẹp nhưng BLACKPINK mang ý nghĩa "Xinh đẹp không phải là tất cả". Nó còn mang nghĩa biểu tượng rằng họ là một nhóm không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp mà còn có tài năng".

Ngày 8/8/2016, BLACKPINK chính thức debut với hai ca khúc "Boombayah" và "Whistle", nằm trong đĩa đơn đầu tay mang tên Square One. Không hổ danh là tân binh 'quái vật' của 'ông lớn' YG, ca khúc debut của nhóm ngay khi ra mắt đã xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng World Digital Songs của tạp chí Billboard, thiết lập kỷ lục video âm nhạc đầu tay có số lượt xem cao nhất với tư cách là một nhóm nhạc Hàn Quốc.

Cũng nhờ màn debut này, BLACKPINK đã xuất sắc chiến thắng hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm" tại lễ trao giải Golden Disc Awards lần thứ 31 và Seoul Music Awards lần thứ 26 vào năm 2016.





Cuộc cách mạng mang tên BLACKPINK

Mới đầu, BLACKPINK được mọi người biết đến với tên gọi 'em gái của 2NE1'. Tuy nhiên, chỉ sau gần 3 tháng ra mắt, 4 cô gái nhà YG đã tự tin thoát được cái tên bản sao của đàn chị nổi tiếng. Không quá gai góc hay khác người như 2NE1, BLACKPINK dần thể hiện được chất riêng của mình khi trở lại với ca khúc Playing with fire và Stay hồi cuối tháng 10/2016.

Tất nhiên, ca khúc trở lại này tiếp tục duy trì chuỗi thành tích khủng cả ở trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ giành được ngôi đầu trong Bảng xếp hạng âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, Playing with fire còn đứng vị trí số một trên Bảng xếp hạng Billboard World Digital Song Sales. Chính điều này đã giúp BLACKPINK trở thành nhóm nữ đầu tiên và duy nhất ở thời điểm đó có hai lần đạt vị trí thứ nhất trong bảng này.

Dần dần, mọi người nhận ra BLACKPINK đúng như tên gọi của mình, không chỉ theo đuổi phong cách mạnh mẽ cá tính đúng chất 'black' mà còn nổi bật với sắc hồng cùng hình tượng đáng yêu trong sáng. Chính sự kết hợp của 2 cá tính đối lập này đã xây dựng nên một bản sắc rất riêng của BLACKPINK.

Đến giữa năm 2017, sau một thời gian dài im ắng nhóm chính thức trở lại với ca khúc As If It’s Your Last. Dù đơn giản chỉ là một món quà tri ân tới người hâm mộ, thế nhưng thành công nó mang lại ngoài sức tưởng tượng. Bài hát giúp nhóm thu về hàng loạt giải thưởng và thành tích, xây dựng nét cá tính, màu sắc riêng biệt cho từng thành viên.

Thế nhưng, tên tuổi của nhóm thực sự đột phá với màn tái xuất sau gần 1 năm 'ngủ đông' với MV Ddu du ddu du. Ngay lập tức, bài hát này trở thành MV Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu phát hành. Nhóm cũng lột xác mạnh mẽ cùng thông điệp nữ quyền, nâng tầm ảnh hưởng của nhóm ra ngoài phạm vi Kpop. MV cũng là bàn đạp giúp độ nổi tiếng của nhóm ngày càng vươn xa.

Đến năm 2019, BLACKPINK một lần nữa trở lại đường đua âm nhạc với ca khúc Kill This Love, nhanh chóng phá kỉ lục của BTS và trở thành MV Kpop có lượt xem nhiều nhất trong 24 giờ đầu tiên. Bài hát này giúp nhóm vững tiến hơn trên đất Mỹ, ghi dấu ấn đặc biệt với màn trình diễn xuất sắc tại Coachella.

Đến tháng 6/2020, How you like that của nhóm đã làm chao đảo cả thế giới, phá vỡ mọi kỷ lục của các nhóm Kpop trước đó. MV này cũng được vinh danh là MV nhóm Kpop được xem nhiều nhất trong tuần đầu, vượt qua cả BTS và Ariana Grande.

Sự thành công của nhóm còn thể hiện qua chuyến lưu diễn In Your Area qua bốn châu lục với hơn 302 nghìn người trong 31 đêm diễn cùng chi phí thu về cực khủng của một nhóm nhạc nữ.

Full Album đầu tiên trong sự nghiệp

Năm 2020 là năm hứa hẹn sẽ chào đón nhiều sự trở lại của nhóm. Ngày 28/5 vừa qua, BLACKPINK đã hợp tác cùng Lady Gaga trong bài hát 'Sour Candy', thuộc album phòng thu thứ sáu của Lady Gaga mang tên Chromatica.

Sáng 18/5/2020, YG chính thức thông báo album phòng thu tiếng Hàn đầu tiên của 4 cô gái sẽ được ra mắt vào tháng 9. Theo đó, sẽ có 2 đĩa đơn từ album phòng thu này được phát hành liên tục từ tháng 6 đến tháng 7 hoặc tháng 8, single mở đường sẽ ra mắt vào tháng 6.

Đến 2/6, YG thông báo về việc các thành viên Rosé, Lisa và Jisoo sẽ phát hành dự án solo đầu tiên sau khi full album được phát hành, trong đó album solo của Rosé sẽ được ra mắt trước.

Đúng 26/6, single đầu tiên mở đường cho full album đã ra mắt mang tên "How You Like That". Chỉ sau 1 ngày, MV này đã cán mốc 86,3 triệu lượt xem, đứng thứ nhất bảng xếp hạng MV đạt nhiều lượt view nhất trong 24 giờ đầu trên YouTube. Thành tích mới của BLACKPINK đã phá vỡ kỷ lục ca khúc "Boy with Luv" của BTS. Sau 4 ngày, How you like that đã đứng đầu tất cả các trang nghe nhạc trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc, xuất sắc đạt PAK nhiều lần trên các trang nhạc số.

Đến 23/7, BLACKPINK công bố áp phích về đĩa đơn thứ 2 của album đầu tay, tiết lộ về một nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài sẽ góp giọng vào đĩa đơn, dự kiến ra mắt vào tháng 8 năm nay. Ngày 28/7, full album đầu tay của BLACKPINK chính thức được công bố tên là "The Album"ấn định ngày phát hành chính thức 2 tháng 10 năm 2020.

Xem thêm: MV `How You Like That` của BLACKPINK vừa ra lò đã phá luôn kỉ lục của BTS Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ