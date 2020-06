Không chỉ hé lộ ảnh teaser nhóm, BLACKPINK còn công khai đội ngũ sáng tác trong lần comeback tới

Sau khi tung ảnh và video teaser từng thành viên, BLACKPINK còn thông báo tin vui rằng, nhóm sẽ có sân khấu comeback trên talkshow đình đám nước Mỹ "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Điều này giống như một sự khẳng định về danh tiếng và vị thế của nhóm tại thị trường Mỹ.



Cuối tuần vừa rồi, YG lại chiêu đãi fan "no mắt" khi t Cuối tuần vừa rồi, YG lại chiêu đãi fan "no mắt" khi t ung thư ớc phim "nhá hàng" có đủ 4 thành viên của nhóm. Nối tiếp loạt hành động này, sáng nay đúng 7h (theo giờ Việt Nam), YG lại hé lộ teaser tiếp theo của BLACKPINK cho single "How You Like That". Được biết, đây là teaser ảnh đầu tiên của nhóm trong lần comeback tới mà có đủ cả 4 thành viên.

BLACKPINK tung teaser ảnh đầu tiên của nhóm trong lần comeback tới mà có đủ cả 4 thành viên.

Từ bức ảnh có thể thấy, 4 cô gái tạo dáng khác nhau nhưng đều thể hiện rõ khí chất girlcrush cool ngầu quen thuộc. Thậm chí, thần thái quá đỉnh của 4 cô nàng không khác gì như đang chụp ảnh họa báo.



Bức ảnh ngay khi đăng tải đã nhận về cơn mưa lời khen của cư dân mạng. Nhiều bình luận khẳng định: "Công nhận BLACKPINK ai cũng thần thái, nhìn cuốn mắt thật sự", "Chụp poster mà chẳng khác gì tạp chí thời trang vậy"...

Đội ngũ đứng sau ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK gồm "phù thủy âm nhạc" Teddy...

Từ ảnh teaser chung cả nhóm có thể thấy, Jennie và Rosé vẫn giữ màu tóc quen thuộc, Jisoo để tóc đen thẳng rẽ ngôi thì Lisa lại trở về mái tóc đen ngắn quan thuộc khác hẳn với màu tóc đỏ trong concept teaser video của cả nhóm trước đó. Chính điều này khiến fan hoang mang không biết "em út" BLACKPINK sẽ xuất hiện với tạo hình nào trong MV comeback.



Trong teaser ảnh mới nhất, YG cũng tiết lộ luôn đội ngũ đứng sau ca khúc "How You Like That" của BLACKPINK. Theo đó, viết lời là "phù thủy âm nhạc" Teddy và Danny Chung; producer là Teddy, R.Tee và 24; phần phối khí do R.Tee và 24 đảm nhận.

... và R.Tee.



Đây đều là những gương mặt quen thuộc, làm nên vô số thành công của BLACKPINK trước đó. Do đó, lần comeback vào ngày 26/6, người hâm mộ càng thêm háo hức về một siêu phẩm nữa ra đời.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ