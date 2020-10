BLACKPINK lên kế hoạch "chiếm sóng" loạt chương trình truyền hình hot tháng 10 hậu ra mắt full album

BLACKPINK đã chính thức phát hành full album đầu tiên'THE ALBUM 'vào ngày thứ 2 và đang đánh bại nhiều bảng xếp hạng toàn cầu. Ngay sau khi phát hành nguồn âm thanh, 'THE ALBUM' đã vươn lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng album iTunes ở 57 quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, và đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Apple Music Album tại Hoa Kỳ và đứng đầu trong bảng xếp hạng album nhạc pop.

Ca khúc chủ đề'Lovesick Girls 'đã xếp thứ nhất trên iTunes Worldwide Song Chart vào ngày thứ 2 (giờ Mỹ), ngày đầu tiên phát hành, cũng như thứ 3 trên Bảng xếp hạng Top 50 toàn cầu của Spotify.

BLACKPINK comeback với lịch trình dày đặc

Để tích cực quảng bá cho đợt comeback lần này, BLACKPINK dự kiến sẽ "tái xuất" trên hàng loạt show truyền hình tạp kĩ mà từ rất lâu nhóm đã không lên sóng. Vào ngày 5/10, một phương tiện truyền thông đã xác nhận rằng BLACKPINK sẽ xuất hiện trên JTBC’s "Knowing Bros" với đầy đủ cả 4 thành viên. Nhóm sẽ quay vào ngày 8/10 và tập của họ sẽ phát sóng vào ngày 17/10.

BLACKPINK trên Knowing Bros năm 2017

Trước đó, BLACKPINK đã xuất hiện trên chương trình này một lần vào tháng 8 năm 2017. Vào thời điểm đó, BLACKPINK đã chào đón người xem toàn cầu bằng cách tạo ra phản ứng hóa học độc đáo với các thành viên của "Knowing Bros". Bây giờ nhóm đã quyết định xuất hiện trên chương trình một lần nữa sau ba năm, kỳ vọng là tăng nếu họ sẽ tạo ra một tập phim huyền thoại khác.





Theo YG Entertainment vào ngày 6, Black Pink sẽ tham gia ghi hình cho SBS'I love Sunday-Running Man 'vào tuần này. Đã khoảng 3 năm 10 tháng kể từ tháng 12 năm 2016, tất cả 4 thành viên của Black Pink đều xuất hiện trong 'Running Man '. Người hâm mộ đang thu hút sự chú ý vì đó là BLACKPINK, nhóm nhạc nữ vốn ít xuất hiện trong làng giải trí trong nước do lịch trình dày đặc bao gồm cả những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. Không chỉ dừng lại với "Knowing Bros",

Jisoo và Rosé sẽ sánh đôi tham gia Ama Zing Saturday

Jisoo và Rosé sẽ làm xuất hiện trên tvN "Amazing Saturday" vào ngày 10 tháng 10 năm 2020 và hiện đây là chương trình duy nhất đã tung trailer. Một tin vui nữa đó là 2 thành viên BLACKPINK Jisoo và Rosé sẽ là khách mời trong tập tiếp theo của tvN’s “Amazing Saturday”! Vì Jisoo và Rosé đều đã xuất hiện trong phân đoạn "Đồ Rê Mí" trước đó, nên dàn diễn viên chào đón họ trở lại như " gia đình ".

Theo Thanh Thùy/SKCĐ