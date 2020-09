BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY: Phim tài liệu về 4 'mẩu' Đen Hồng sẽ được Netflix phát hành vào 14/10

Tin vui đây: BLACKPINK đã được chọn trở thành Ngôi Sao của bộ phim tài liệu K-Pop đầu tiên của Netflix với tên gọi BLACKPINK: Light Up The Sky!



Cụ thể, ngày 9/9 Netflix đã công bố tấm áp phích đầu tiên cho loạt phim tài liệu mới sắp tới của nhóm nhạc nữ nhà YG. Bên cạnh đó, ngày công chiếu của BLACKPINK: Light Up The Sky cũng chính thức được ấn định là 14/10.

Bộ phim tài liệu này sẽ ghi lại câu chuyện của 4 thành viên BLACKPINK bắt đầu từ những ngày còn là thực tập sinh, ghi lại quá trình thực tập khắc nghiệt, cuộc sống nơi ký túc xá và những câu chuyện đằng sau sân khấu, màn ra mắt bùng nổ năm 2016, 4 năm hành trình đi đến sự nghiệp tỏa sáng như hiện tại.

Đạo diễn phim tài liệu Caroline Seo được cho là nhà sản xuất chính đằng sau 'BLACKPINK: Light Up The Sky'. Phim sẽ có thời lượng 1 tiếng 19 phút. Trả lời phỏng vấn, 4 cô nàng nhà YG cho biết: "Chúng em mong muốn được chia sẻ những câu chuyện, khoảnh khắc này với BLINK trên toàn thế giới thông qua bộ phim tài liệu của Netflix".

Mới đây, đúng 11h (giờ Việt Nam) ngày 28/8, cả mạng xã hội nổ tung bởi siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez chính thức được 'xuất xưởng'. Được biết, đây là sản phẩm âm nhạc thứ 2 trong năm nay của 4 mẩu Đen Hồng sau khi tung MV single How You Like That vào ngày 26/6 vừa qua.