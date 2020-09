BLACKPINK: Light Up The Sky hé lộ đoạn preview cực hot, hé lộ thêm ảnh trong phòng tập của 4 cô nàng

Ngày 9/9 vừa qua, Netflix đã công bố tấm áp phích đầu tiên cho loạt phim tài liệu mới sắp tới của nhóm nhạc nữ nhà YG mang tên BLACKPINK : Light Up The Sky. Bên cạnh đó, ngày công chiếu của phim cũng chính thức được ấn định là 14/10.

Như vậy, tháng 10 trở thành tháng của Blackpink khi không chỉ ra mắt The Album - Full Album đầu tiên trong sự nghiệp mà cũng là ngày xuất xưởng BLACKPINK: Light Up The Sky trên Netflix.

Mới đây, Netflix đã tung ra ảnh quảng cáo và preview của bộ phim tài liệu này. Đoạn preview tuy ngắn ngủi nhưng cũng kịp hé lộ cảnh 4 cô gái Đen Hồng thoải mái vui đùa trong xe. Có thể thấy, khi chị cả Jisoo làm động tác tạo sóng, Jennie và Lisa nhanh chóng hưởng ứng còn Rosé thích thú tới mức cười ngặt nghẽo.

Sáng 24/9, bức ảnh nhá hàng của BLACKPINK: Light Up The Sky cũng đã được tung ra. Đó là bức ảnh 4 cô gái trong phòng tập nhảu, mặc trang phục rộng rãi đơn giản nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp. Không ít ý kiến cho rằng đây rất có thể là hình ảnh của nhóm thời predebut.

Theo đó, bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky ghi lại câu chuyện của 4 thành viên BLACKPINK bắt đầu từ những ngày còn là thực tập sinh, ghi lại quá trình thực tập khắc nghiệt, cuộc sống nơi ký túc xá và những câu chuyện đằng sau sân khấu, màn ra mắt bùng nổ năm 2016, 4 năm hành trình đi đến sự nghiệp tỏa sáng như hiện tại.

Phim cũng sẽ tiết lộ những bí mật chưa từng được hé lộ trong khoảng thời gian hoạt động của nhóm cùng những khoảnh khắc sau ánh đèn sân khấu. Bên cạnh đó, màn biểu diễn tại Coachella hồi 2019 của nhóm cũng được đề cập. Khi đó, Blackpink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên được mời tới trình diễn tại sự kiện âm nhạc hàng đầu nước Mỹ.



Đạo diễn phim tài liệu Caroline Seo được cho là nhà sản xuất chính đằng sau 'BLACKPINK: Light Up The Sky'. Phim sẽ có thời lượng 1 tiếng 19 phút.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ