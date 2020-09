Netflix đăng tải trailer BLACKPINK: Light Up The Sky, đưa fan trải nghiệm đủ khoảnh khắc vui buồn

Ngày 9/9 vừa qua, Netflix đã công bố tấm áp phích đầu tiên cho bộ phim tài liệu mới sắp tới của nhóm nhạc nữ nhà YG mang tên BLACKPINK : Light Up The Sky. Ngoài ra, ngày công chiếu của phim cũng chính thức được ấn định là 14/10.



Sau khi tung preview trước đó, đến 30/9 Netflix đã cập nhật trailer cho bộ phim tài liệu BLACKPINK: Light Up The Sky khiến nhiều fan chú ý. Đoạn trailer kéo dài 1 phút 35 giây đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc, cảm nhận sâu sắc nhất những gì 4 cô nàng Đen Hồng đã và đang trải qua.

Your browser does not support HTML5 video.

Trailer hé lộ cuộc sống của 4 thành viên Blackpink từ khi còn là thực tập sinh. Các cô gái đã rơi nước mắt khi nhớ về quãng thời gian gian khổ đó. Đối với Rosé, những ngày tháng đó đã giúp nữ idol và nhóm trở nên lớn mạnh tới mức không ngờ, còn đối với Jennie, khi làm thực tập sinh chính là điều khiến Kpop đặc biệt.

Nhớ lại ngày tháng đó, cô bé Lisa 14 tuổi đã rời gia đình , đến một nơi hoàn toàn xa lạ, bất đồng về ngôn ngữ để theo đuổi giấc mơ của mình. Những vất vả thời thực tập sinh nhiều khi cũng khiến chị cả Jisoo muốn chùn bước: "Tôi tự hỏi:Thấy khó quá rồi, mình muốn bỏ cuộc hay sao?"

Tuy nhiên, khi 4 người hòa làm 1, nó đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Họ cùng nhau san sẻ, cổ vũ, động viên, nắm tay nhau bước về phía trước và làm nên những kỳ tích đáng nhớ.

Đoạn trailer hơn 1 phút có hình ảnh đời thường của 4 cô gái khi còn non nớt, quá trình làm việc trong phòng thu âm. Thậm chí, đoạn đầu trailer còn có cảnh thu âm ca khúc Lovesick Girls - bài hát chủ đề cho The Album của nhóm.





Công chiếu ngày 14/10, BLACKPINK: Light Up The Sky sẽ có thời lượng 1 tiếng 19 phút. Đạo diễn phim tài liệu Caroline Seo được cho là nhà sản xuất chính đằng sau 'BLACKPINK: Light Up The Sky'.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ