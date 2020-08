BLACKPINK: Jisoo thắng lớn trong khi Lisa 'trắng tay' khóc ròng trong cuộc chiến lựa chọn tài năng

Một trò chơi vô cùng thú vị mà các thành viên tham gia khi thực hiện chiến dịch quảng bá cho ca khúc How you like that.

BLACKPINK đã đem tới cho người hâm mộ những tràng cười sảng khoái khi thực hiện chiến dịch quảng cáo cho ca khúc How Like Like That với một chương trình phỏng vấn trực tuyến. Kéo dài hơn một giờ với vô vàn những tương tác thú vị giữa các thành viên và thông tin mới cho người hâm mộ khiến cho buổi phát sóng thu hút được một lượng lớn người xem. Bên cạnh chia sẻ những thông tin về ca khúc How you like that, các thành viên không quên dành thời gian để chia sẻ về bản thân và cùng nhau chơi những trò chơi vui nhộn. Câu hỏi được các thành viên yêu thích nhất.

Một phần của chương trình có trò chơi các cô gái phải chĩa lightstick của họ vào thành viên mà họ thấy là người phù hợp nhất với câu hỏi. Một trong những câu khiến tất cả các thành viên phấn khích là: Thành viên nào có kĩ năng mà bạn muốn đánh cắp nhất? Kĩ năng đó là gì và tại sao? Sau khi đếm đến ba, kết quả thật bất ngờ rằng Jisoo là người có nhiều phiếu bầu nhất với hai thành viên bỏ phiếu cho cô: Jennie và Rosé. Cả hai đều có cùng một lý do tại sao họ bỏ phiếu cho thành viên lớn tuổi nhất của họ: bản tính hài hước vốn có của cô. Jennie chia sẻ lí do cô không lựa chọn Lisa mà lại chọn Jisoo. Jennie chia sẻ ý định ban đầu của cô là lựa chọn Lisa, nhưng tính cách "4 chiều" của Jisoo quá tuyệt vời khiến Jennie không thể kiềm lòng: " Tôi định chọn Lisa vì khả năng ngủ thần sầu. Cô ấy có thể ngủ ngay khi tựa đầu vào một thứ gì đó. Nhưng tôi nhớ ra tính cách "biêng biêng" của Jisoo và đã lựa chọn chị ấy". Không phụ lòng cô em, Jisoo lại lựa chọn ngược lại Jennie vì khả năng dẫn chương trình cực tự nhiên của cô ấy. Jisoo cũng chia sẻ Jennie luôn giữ được năng lượng rất tốt dù có đang mệt tới cỡ nào. Khả năng nói tiếng Anh và tiếng Hàn đều rất lưu loát cũng là điều mà Jisoo rất ngưỡng mộ ở Jennie. Jisoo âm thầm ngưỡng mộ cô em Jennie.

Cuối cùng, Lisa chọn Rosé vì chất giọng Úc cực hay ho của cô nàng. Khi Jennie hỏi tại sao Lisa lại không lựa chọn chất giọng New Zealand của cô ấy, em út Lisa chỉ biết sững người cười trừ và xin lỗi. Tất cả đã có một khoảng thời gian tham gia trò chơi rất vui vẻ. Lisa thiên vị giọng Úc của Rosé hơn giọng New Zealand của Jennie. Để trêu đùa mọi người, Lisa giả vờ buồn khi nhận ra mình không nhận được phiếu bình chọn nào từ các chị. Jennie, Jisoo và Rosé an ủi cô bằng cách nói rằng họ không bỏ phiếu cho Lisa vì họ cứnghĩ những người khác sẽ làm thế. Lisa bông đùa rằng mình chẳng có tài cán gì. Dù kết quả thế nào đi chăng nữa thì mỗi thành viên của BLACKPINK đều mang trong mình vô số tài năng mà ai cũng phải mong ước. Xem thêm: Lisa: Hành trình từ một 'mẩu' BLACKPINK thành cô nàng 'búp bê sống' nổi tiếng quốc tế Theo Thanh Thùy/SKCĐ