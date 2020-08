HOT: BLACKPINK quay xong MV cho single collab với Selena Gomez, dân tình dự đoán sẽ là một siêu phẩm

Mới đây, YG xác nhận BLACKPINK đã quay xong MV cho bài hát mới kết hợp với nữ ca sĩ Selena Gomez. Ngoài ra, công ty không cho biết thêm bất kỳ thông tin nào. Bên cạnh đó, việc Selena Gomez có xuất hiện trong MV hay không cũng vẫn còn là một điều bí ẩn.



Được biết, single chuẩn bị phát hành vào ngày 28/8 tới được mô tả sẽ là một bản nhạc tươi mới và xua tan cái nóng mùa hè.

Cụ thể, vào ngày 19/8 YG Entertainment thông báo tới khán giả chi tiết như sau: "Quá trình trở lại 'trên toàn thế giới' của BLACKPINK đang tiến triển rất thuận lợi". Tuy nhiên, tựa đề bài hát mới vẫn còn là một bí ẩn, ngoại trừ ihông tin Cụ thể, vào ngày 19/8 YG Entertainment thông báo tới khán giả chi tiết như sau: "Quá trình trở lại 'trên toàn thế giới' của BLACKPINK đang tiến triển rất thuận lợi". Tuy nhiên, tựa đề bài hát mới vẫn còn là một bí ẩn, ngoại trừ ihông tin Ngôi Sao nhạc pop nổi tiếng thế giới Selena Gomez cũng sẽ góp giọng trong bài hát này.



Dù đã xác nhận quay xong MV, thế nhưng bên YG cho biết: "Xin hãy hiểu rằng chúng tôi không thể nói thêm gì về MV của bài hát mới". Tuy nhiên, đây được dự đoán sẽ là một ca khúc khác hẳn với các ca khúc đình đám hiện nay của nhóm như Kill This Love hay How You Like That.



YG cho biết: "Nếu BLACKPINK từng thể hiện hình ảnh một nữ chiến binh và chất nhạc hip-hop, bài hát mới chứa đựng nhiều nét quyến rũ và đáng yêu hơn".



Ngày 18/8 vừa qua, nữ ca sĩ này đã đăng tải bức hình một chiếc xe tải màu hồng có biển số Selpink, nhiều người đồn đoán điều này ngầm xác nhận cô có tham gia MV nhưng quay riêng biệt.

Cách đây không lâu, BLACKPINK không chỉ càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong và ngoài nước với single How You Like That ra lò ngày 26/6, mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục mới trên YouTube.



Mức độ nổi tiếng của nhóm dự kiến ​​sẽ tăng nhanh khi phát hành ca khúc hợp tác với Selena Gomez vào ngày 28/8. Đến 2/10, full album đầu tiên sau 4 năm debut của BLACKPINK sẽ được ra mắt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ