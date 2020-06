Cực hot: BLACKPINK sẽ có sân khấu trên talkshow đình đám nước Mỹ trong lần comeback này

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, sáng nay ngày 19/6, Lisa và Jisoo chính là 2 thành viên "chốt hạ" teaser video của BLACKPINK , hoàn thành chuỗi video teaser của single "How You Like That" ra mắt vào ngày 26/6 tới.



Khác hẳn Rosé và Jennie, trong teaser video lần này cả Lisa và Jisoo đều mặc đồ đen quyến rũ, khoe khía cạnh "BLACK" cực chất, khoe thần thái cool ngầu và nhan sắc đỉnh cao.

Sau khi xem xong teaser video của 4 thành viên, cư dân mạng trên khắp thế giới đều không ngừng dành những lời khen có cánh cho nhan sắc xinh đẹp, trang phục cực chất và thần thái đỉnh cao của girlgroup nhà YG.

Chưa dừng lại ở đó, mới đây lại thêm một tin vui mới đến với BLINK khi BLACKPINK đã chính thức xác nhận sẽ có sân khấu comeback trên talkshow đình đám nước Mỹ "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Điều này giống như một sự khẳng định về danh tiếng và vị thế của nhóm tại thị trường Mỹ.

Được biết, talkshow của Jimmy Fallon luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả Mỹ và luôn nằm trong top những show đình đám nhất của nước này. Sau khoảng thời gian dài Mỹ tiến, việc girlgroup nhà YG được mời xuất hiện trên show này càng thêm chứng tỏ độ nổi tiếng của BLACKPINK tại quốc gia này.

Để có sân khấu comeback tại thị trường Mỹ, từ trước đến nay mới chỉ có BTS làm được. Vậy là, BLACKPINK chính là cái tên thứ 2 của Kpop thể hiện được độ phủ sóng "không phải dạng vừa" ở phía trời Tây.

Ngay khi thông tin này được xác nhận, người hâm mộ vô cùng phấn khích, thậm chí còn dự đoán outfit và concept nhóm sẽ trình diễn, có thể sẽ theo như những tấm ảnh poster được tung ra. Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra lo ngại khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn còn quá nguy hiểm, có thể 4 cô gái nhà YG sẽ ghi hình trước tại Hàn rồi phát lại mà thôi.



BLACKPINK Performs 'Ddu-du Ddu-du'/The Late Show with Stephen Colbert



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ