Fan chưa hết quắn quéo, BLACKPINK tiếp tục tung poster concept thứ 2 `như một cú lừa`

Từ đầu tuần đến giờ, BLINK nói riêng và cộng đồng mạng nói chung tha hồ hứng "thính" từ YG và BLACKPINK. Thứ 2 đầu tuần, YG chính thức tung loạt teaser poster của từng thành viên BLACKPINK để quảng bá cho single mở đường sắp tới.



Từ teaser poster nhá hàng có thể thấy, mỗi thành viên trong nhóm mang một màu tóc khác nhau. Trong khi Jennie nhuộm Từ teaser poster nhá hàng có thể thấy, mỗi thành viên trong nhóm mang một màu tóc khác nhau. Trong khi Jennie nhuộm tóc bạc h kim, Lisa tóc đỏ, Rosé tóc xanh ghi thì Jisoo vẫn trung thành với màu tóc đen truyền thống. Đặc biệt, fan càng thêm tò mò khi 4 thành viên trong nhóm đều không lộ mặt.



Đến sáng 16/6 BLACKPINK đã đem đến loạt poster mới nhất lộ rõ mặt từng thành viên. Cả 4 thành viên đều được make up kỹ càng, bắt mắt, khoe visual lộng lẫy như những nàng tiên trong truyện cổ tích cùng thần thái sang chảnh. Đặc biệt, trong poster mới, BLACKPINK cũng đã công bố luôn tên single trong lần comeback lần này là "How You Like That".



Và sáng nay (17/6), lại một "cú cua khét lẹt" khác đến từ BLACKPINK khi loạt poster tiếp theo cho single "How You Like That" tiếp tục được hé lộ. Vẫn là ảnh lộ mặt khoe nhan sắc xinh đẹp và thần thái đỉnh cao của từng thành viên, thế nhưng nhìn trang phục và màu tóc, fan cảm thấy cứ như "một cú lừa".

Nếu trong loạt ảnh teaser trước, Jennie xuất hiện với mái tóc bạch kim, Rosé nhuộm xanh khói, Lisa tóc đỏ còn Jisoo tóc đen thì poster lần 2 này, có đến 3/4 thành viên đã thay đổi màu tóc. Cụ thể, Jennie nhuộm đen và thêm highlight bạch kim ở mái, Lisa chuyển sang tóc đen, Jisoo để tóc màu khói cực "chất" và chỉ có Rosé giữ nguyên màu tóc cũ.

Đặc biệt, 4 cô nàng Đen Hồng cũng thay đổi cả phong cách khi mặc tông đen cá tính với những phụ kiện cực "rock". Trong đó, mái tóc đen ngắn cùng khuyên môi ngầu lòi đã khiến từ khóa Lisa leo thẳng lên no.1 top trending thế giới.

Màu tóc của BLACKPINK cứ thay đổi xoành xạch thế này, fan chỉ càng thêm mong mỏi đến 26/6 - ngày MV "How You Like That" ra lò sẽ biết ngay các cô nàng xuất hiện như thế nào.



MV Sour Candy.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ