BLACKPINK trở thành ngôi sao khách mời đầu tiên trên sê-ri phim tài liệu của YouTube có tên RELEASED

YouTube cuối cùng cũng phát hành loạt chương trình phát sóng riêng của riêng họ. Đây là một phần nỗ lực của Youtube trong quá trình chuyển đổi chậm chạp của họ từ chỉ đơn giản là một nền tảng chia sẻ video, trở thành một điểm dừng chân cho khán giả với nhiều chương trình giải trí tự sản xuất. Bộ phim tài liệu sắp tới của họ là một chương trình liên quan tới âm nhạc, được gọi là RELEASED.

BLACKPINK sẽ xuất hiện trên chương trình RELEASED của Youtube

RELEASED là một loạt phim tài liệu được xây dựng để quảng bá và giới thiệu các nghệ sĩ khác nhau trên toàn thế giới. Được lên lịch vào thứ Năm hàng tuần, mỗi tập sẽ đưa người xem đến với một buổi chia sẻ với những nghệ sĩ toàn cầu khác nhau. Tương tự như các bộ phim tài liệu âm nhạc quý giá của YouTube như "Justin Bieber: Seasons" và "Coachella: 20 Years In The Desert", chương trình lần này hứa hẹn sẽ đưa người hâm mộ đến với những hình ảnh hậu trường chứ không chỉ dừng lại ở chương trình phát sóng bình thường. BLACKPINK vinh dự thay sẽ là khách mời đầu tiên của họ.

Thời gian phát sóng của chương trình hoàn hảo với việc phát hành album dài đầu tiên của BLACKPINK , THE ALBUM. RELEASED sẽ ra mắt lúc 1 giờ chiều KST cùng ngày, 2/10.Full album lần này là một sự kiện rất được mong đợi vì nó có sự góp mặt của các ca sĩ nhạc pop toàn cầu bao gồm Cardi B.

Lịch trình ngày 2/10 của BLACKPINK

Cụ thể vào ngày 2/10 sắp tới, lịch trình của BLACKPINK sẽ dày đặc từ sáng sớm không có phút nghỉ. Nội dung chi tiết như sau:

8:00 AM - Phát trực tiếp giao lưu với fan trên Vlive. Nội Dung: Bàn luận về 'The Album', bài hát chủ đề, b-sides, hé lộ M/V, chơi trò chơi và đọc lời chúc lễ Chuseok truyền thống.



10:00 AM - Giao lưu và Nghe thử album với các blinks ở US qua chương trình New Music Daily trên Apple Music. Nội Dung: Các bạn US blinks sử dụng Apple Music sẽ có cơ hội nghe thử 'The Album' và nêu cảm nhận, đặt câu hỏi cho BLACKPINK.



10:45 AM - Khách mời Ep. 01 của chương trình 'Released' phát sóng trên YouTube. Nội Dung: Chương trình hoàn toàn mới của Youtube Orginals sẽ khai thác những video hậu trường từ các sản phẩm được đăng lên YouTube. Trong tập này sẽ hé lộ thêm về M/V 'Lovesick Girls' sắp ra mắt và các MV trước đó của BLACKPINK



11:00 AM - 'THE ALBUM' và M/V 'LOVESICK GIRLS' CHÍNH THỨC ĐƯỢC RA MẮT TRÊN CÁC NỀN TẢNG NHẠC SỐ.



12:00 PM - Họp Báo Toàn Cầu Online. Nội Dung: BLACKPINK sẽ phát trực tiếp buổi họp báo, trả lời các câu hỏi được gửi về từ các phóng viên Hàn Quốc và quốc tế.



Ngoài ra, sự kiện "BLACKPINK Presents The Album Enhanced" đã được triển khai với những video độc quyền và danh sách bài hát yêu thích của các cô gái trên Spotify.

