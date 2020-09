BLACKPINK nhận quảng cáo khủng với PEPSI tại Châu Á nhưng đứng trước nguy cơ bị Cnet tẩy chay?

Sau sự thành công với single "Ice Cream", cái tên BLACKPINK ngày càng hot đặc biệt là tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương . Điều đó đã giúp 4 cô nàng ẵm về bản hợp đồng khủng với PEPSI Châu Á và hiện giờ poster BLACKPINK cùng PEPSI đã phủ sóng trên nhiều bảng hiệu tiền tỉ tại các nhiều quốc gia.

Poster quảng cáo chính thức của BLACKPINK và PEPSI.

Nếu cộng đồng mạng các quốc gia Châu Á khác đang phản ứng rất tích cực bằng cách check in cùng thần tượng khắp các mạng xã hội bằng cách selfie cùng biển hiệu quảng cáo thì netizen Trung lại không mấy vui mừng về thông tin này.

Hiện chính quyền Trung Quốc đang áp dụng chính sách hạn chế sự thâm nhập của làn sóng Hallyu. Chính sách này đồng nghĩa với việc những nghệ sĩ Hàn Quốc vốn đang có chỗ đứng nay bị "cấm cửa" tại quốc gia 1 tỷ dân này. Điều này khiến các công ty quản lý và sao Hàn điêu đứng bởi đây là một thị trường hết sức tiềm năng và màu mỡ.

Lisa có giá trị thương mại rất lớn tại thị trường Trung Quốc.

Lisa BLACKPINK là một trong những nghệ sĩ thuộc nhóm nhạc Hàn hiếm hoi lọt được vào thị trường này một cách an toàn bởi cô là nghệ sĩ gốc Thái. Nhờ đặc quyền gốc gác này mà Lisa là nghệ sĩ thuộc nhóm Hàn duy nhất đang càn quét các quảng cáo tại Trung Quốc từ Downy tới các loại đồ uống. Cô còn từng tham gia một chương trình truyền hình mang tên "Thanh xuân có bạn" tại Trung Quốc với vai trò giám khảo.

Cnet cho rằng YG đang lợi dụng việc Lisa được "tự do" tại quốc gia này và lôi kéo 4 mẩu còn lại của BLACKPINK theo dù họ thuộc diện không được xét trong chính sách hạn chế thâm nhập. Việc cả 4 thành viên BLACKPINK cùng xuất hiện trên quảng cáo PEPSI tại Trung Quốc khiến cộng đồng mạng tại đây rất phẫn nộ.

Netizen Trung chụp lại biển quảng cáo và chia sẻ sự phẫn nộ.

Trước đó YG Entertainment đã đính phải bê bối biến tài khoản Weibo của Lisa trở thành tài khoản của BLACKPINK. Tất cả nội dung liên quan đến nhóm đều được YG đăng tải lên Weibo bằng tài khoản này với hơn 7.2 triệu người theo dõi.

Fan Trung soi được sự bất cẩn của YG.

'Ice Cream' bằng tài khoản Weibo của Lisa. Điều đáng nói ở đây đó chính là trong lần đăng bài đầu tiên, YG thậm chí còn không dùng hashtag chủ đề riêng về Lisa ngay cả khi YG đang sử dụng tài khoản Weibo của cô. Mới đây nhất, YG đã đăng lên đầy đủ 4 hình ảnh của BLACKPINK cho đợt comeback với bài hátbằng tài khoản Weibo của Lisa. Điều đáng nói ở đây đó chính là trong lần đăng bài đầu tiên, YG thậm chí còn không dùng hashtag chủ đề riêng về Lisa ngay cả khi YG đang sử dụng tài khoản Weibo của cô.

