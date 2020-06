Không còn khiến fan phải đợi chờ, BLACKPINK tung ảnh teaser rõ mặt 4 thành viên rồi đây!

Mới sáng hôm qua ngày 15/6, cả mạng xã hội nổ tung khi YG chính thức tung loạt teaser poster của từng thành viên BLACKPINK để quảng bá cho single mở đường sắp tới. Và tất nhiên, không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, 4 thành viên Đen Hồng đã xuất hiện với tạo hình chất lừ và vô cùng mới lạ. Đặc biệt, mỗi thành viên đều mang một nét ma mị riêng, không có điểm nào có thể chê được.

Những gì thấy được từ teaser poster nhá hàng, mỗi thành viên mang một màu tóc khác nhau. Trong khi Jennie nhuộm tóc bạc h kim, Lisa tóc đỏ, Rosé tóc xanh ghi thì Jisoo vẫn trung thành với màu tóc đen truyền thống. Đặc biệt, fan càng thêm tò mò khi 4 thành viên trong nhóm đều không lộ mặt.

Teaser poster của BLACKPINK Jennie.

Không để fan phải chờ đợi lâu, đúng sáng 16/6 BLACKPINK đã đem đến loạt poster mới nhất lộ rõ mặt từng thành viên. Nếu hôm qua, 4 cô gái còn rõ mặt thì hôm nay, các thành viên đã được khoe nhan sắc triệt để.

Teaser poster của BLACKPINK Rosé.

Có thể thấy, 4 thành viên đều được make up kỹ càng, bắt mắt, khoe visual lộng lẫy như những nàng tiên trong truyện cổ tích cùng thần thái sang chảnh. Đặc biệt, trong poster mới, BLACKPINK cũng đã công bố luôn tên single trong lần comeback lần này là "How You Like That".

Teaser poster của BLACKPINK Jisoo.

T easer poster của BLACKPINK Lisa.

Ngay khi tên single được công bố, hashtag #HowYouLikeThat đã leo thẳng lên no.1 top trending thế giới. Điều này cho thấy sức mạnh của 4 cô nàng BLACKPINK khủng khiếp đến cỡ nào.

Hashtag #HowYouLikeThat đã leo thẳng lên no.1 top trending thế giới.

Điều đặc biệt là, tên ca khúc mới của nhóm Đen Hồng đã được fan phát hiện cách đây không lâu sau lần "lỡ tay" của YG và gợi ý bằng khẩu hình miệng của Jennie.

Cụ thể, trên trang web YG Life của YG từng đăng 1 bài viết có tựa đề "HYLT_COMING SOON" vào ngày 9/6. Ngoài ra, trong show "24/365 with BLACKPINK", fan còn soi được khoảnh khắc Jennie nói khẩu hình trùng khớp với câu "How You Like That".

Bây giờ, fan càng thêm nôn nóng chờ đợi màn comeback của 4 cô gái vào ngày 26/6 tới.



Your browser does not support HTML5 video.

MV Sour Candy.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ