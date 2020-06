Cực hot: BLACKPINK tung ảnh teaser từng thành viên, fan thi nhau đoán xem concept là gì

Chỉ với một tấm hình (không phải đen hồng như thường thấy) mà là nền gạch với màu xanh nước biển làm chủ đạo. Thông tin giờ giấc, ngày comeback cũng được ấn định rõ là 4 giờ chiều (theo giờ Việt Nam) ngày 26/6. Trước đó, vào đúng 7h sáng ngày 10/6, trên các trang mạng xã hội chính thức của YG Entertainment và BLACKPINK đã đăng tải poster thông báo ngày nhóm tung pre-single cùng MV mở đường cho các hoạt động comeback của nhóm trong năm nay.Chỉ với một tấm hình (không phải đen hồng như thường thấy) mà là nền gạch với màu xanh nước biển làm chủ đạo. Thông tin giờ giấc, ngày comeback cũng được ấn định rõ là 4 giờ chiều (theo giờ Việt Nam) ngày 26/6.

Và không để khán giả phải đợi lâu, sáng nay (ngày 15/6) cả mạng xã hội như muốn nổ tung khi YG tung những hình ảnh teaser poster của từng thành viên BLACKPINK để quảng bá cho single mở đường sắp tới.

Không phụ kỳ vọng của người hâm mộ, 4 thành viên Đen Hồng đã xuất hiện với tạo hình chất lừ và vô cùng mới lạ. Nhìn loạt ảnh này, dân tình chỉ muốn ngất xỉu bởi mỗi thành viên đều mang một nét ma mị riêng, không có điểm nào có thể chê được.



Từ teaser poster nhá hàng có thể thấy, mỗi thành viên mang một màu tóc khác nhau. Trong khi Jennie nhuộm tóc bạc h kim, Lisa tóc đỏ, Rosé tóc xanh ghi thì Jisoo vẫn trung thành với màu tóc đen truyền thống. Đặc biệt, fan càng thêm tò mò khi 4 thành viên trong nhóm đều không lộ mặt.





Có thể thấy, tạo hình của 4 cô gái nhà BLACKPINK vừa có nét hiện đại được pha trộn chút cổ trang. Những tấm ảnh đều có tông màu xanh lạnh khiến nhiều người liên tưởng đến điều gì đó ma mị. Tuy nhiên, màu tóc hiện tại của các thành viên cũng có thể là một "cú lừa", giống như Jennie đợt tung ảnh teaser của "Kill This Love".

Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì mọi người đang rất mong đợi, hồi hộp cho tới ngày single của các cô gái ra lò vào 26/6 tới.





Your browser does not support HTML5 video.

MV Sour Candy.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ