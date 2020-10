Blackpink tung poster D-1 báo hiệu ngày comeback nhưng sao nhìn ảnh cứ quen quen thế này!

Sáng 1/10, Blackpink tiếp tục tung poster đủ 4 thành viên với dòng chữ đếm ngược D-1 khiến nhiều người háo hức. Như vậy, chỉ chưa đầy 1 ngày nữa, 4 cô gái nhà YG sẽ chính thức trở lại đường đua âm nhạc với The Album - Full Album đầu tiên trong 4 năm sự nghiệp.

Có thể thấy, poster mới nhất được ghép từ 4 tấm hình solo của các thành viên, theo thứ tự là Jisoo, Jennie, Lisa và Rosé. Poster này khác hẳn với các poster trước đó, khi poster giới thiệu ca khúc chủ đề Lovesick Girls và tracklist album đều là ảnh cả nhóm chụp chung.

Poster D-1 của nhóm

Hình ảnh này khiến không ít fan hụt hẫng vì cứ nghĩ các cô gái sẽ được thay outfit mới, ai ngờ YG lại tận dụng ảnh cũ. Dù poster có phần đơn điệu nhưng nhan sắc vạn người mê cùng thần thái đỉnh cao của 4 thành viên vẫn khiến nhiều fan mê mệt.

Đặc biệt, chị cả Jisoo được chú ý nhiều nhất bởi ánh mắt hút hồn, đau buồn tình đúng chất Lovesick Girls cùng thần thái diễn viên.

Trước đó, ngày 30/9 YG cũng đã tung teaser MV Lovesick Girls. Dù chỉ dài vỏn vẹn 16 giây, teaser vẫn khiến người xem mãn nhãn bởi bối cảnh được đầu tư hoàng tráng và quay ngoại cảnh. Giống như đoạn teaser được nhá hàng trước đó, MV vẫn quay trong bối cảnh đêm hôm khuya khoắt, nhuốm màu buồn bã.

Poster trước đó vẫn cùng 1 outfit

Dù chỉ được tiết lộ ngắn ngủi, thế nhưng giai điệu, giọng hát cùng visual đủng cao của 4 mẩu Blackpink khiến ai cũng chắc chắn Lovesick Girls sẽ là một bản hit và càng mong chờ vào MV của các cô nàng.



Tới thời điểm hiện tại, loạt ảnh của Blackpink, teaser MV Lovesick Girls và tracklist full album đã được tung đầy đủ. Chỉ 11h (giờ Việt Nam) mai thôi, Full album của nhóm sẽ chính thức được ra mắt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ