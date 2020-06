Hot: BLACKPINK tung teaser MV hé lộ beat bài hát cực bắt tai, hình ảnh siêu chất

Nóng hơn cái nóng tháng 6 ở Hà Nội chính là màn comeback của BLACKPINK vào ngày 26/6 tới. Hôm nay, nhóm đã tung teaser đầu tiên cho single mở đường "How you like that".

Tháng 6 này, điều các fan mong đợi nhất chính là màn comeback của BLACKPINK sau hơn 1 năm vắng bóng. Sau những lần tung thính dồn dập, đến sáng 24/6 BLACKPINK đã chính thức phát hành teaser MV đầu tiên của ca khúc "How You Like That" khiến dân tình sục sôi.

Dù đoạn teaser chỉ dài đúng 20 giây, tuy nhiên background cực chất, âm nhạc và nhan sắc đỉnh cao của 4 cô gái Đen Hồng đủ làm người xem lóa mắt.

Giống nhiều MV trước của nhóm, background hoành tráng và được dàn dựng rất công khu với nhiều khung cảnh đa dạng. Đặc biệt ở đoạn cuối teaser, các thành viên lần lượt xuất hiện với khí chất ngút ngàn cùng nhan sắc lung linh. Một lần nữa, BLACKPINK hiện diện từ trong bóng tối khi bên trên là một bức tượng đôi cánh khổng lồ đang hút lấy ánh nhìn.

Đặc biệt, chị cả Jisoo còn khiến fan ngây ngất khi khoe trọn thần thái đỉnh cao của visual hàng đầu Kpop dù dùng khăn hoa che quanh mắt và không lộ mặt. Đoạn teaser MV hot đến nỗi vừa ra mắt đã bị đóng băng view. Bên cạnh đó, #HowYouLikeThat_D2 cũng nhanh chóng leo lên no.3 top trending toàn cầu.

Tuy nhiên, không ít fan hụt hẫng bởi chẳng có câu hát mới nào được nhá hàng trong teaser này mà vẫn là câu "How You Like That" quen thuộc. Thế nhưng bù lại, đoạn beat trong teaser dù ngắn ngủi nhưng lại cực bắt tai, khiến khán giả như được an ủi phần nào.



Trước đó, sau khi tung ảnh và video teaser từng thành viên, BLACKPINK còn thông báo tin vui rằng, nhóm sẽ có sân khấu comeback trên talkshow đình đám nước Mỹ "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Điều này giống như một sự khẳng định về danh tiếng và vị thế của nhóm tại thị trường Mỹ.

Đến bây giờ, khán giả đã chắc chắn rằng concept "biển xanh cát trắng nắng vàng" như lời đồn trước đây có vẻ đang bị lệch hướng. Tuy nhiên, fan vẫn đang đếm ngược từng ngày, chờ đến ngày 26/6 MV "How You Like That" ra lò để thỏa sức cảm nhận.

BLACKPINK - 'How You Like That' M/V TEASER



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ