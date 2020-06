BLACKPINK tung teaser video của Rosé và Jennie: Fan phát sốt vì thần thái quá đỉnh

Sau hơn 1 năm vắng bóng sau "Kill this love", nhất cử nhất động của BLACKPINK trước ngày comeback luôn được công chúng cập nhật và hóng nhiệt tình.





Sau khi ấn định ngày tung single mở đường comeback là 26/6, từ đầu tuần đến giờ, BLINK nói riêng và cộng đồng mạng nói chung tha hồ hứng "thính" từ YG và BLACKPINK. Thứ 2 đầu tuần, YG bất ngờ tung loạt teaser poster "che mặt" của từng thành viên BLACKPINK.



Đến sáng 16/6, BLACKPINK đã đem đến loạt poster mới nhất lộ rõ mặt từng thành viên. Cả 4 thành viên đều được make up kỹ càng, bắt mắt, khoe visual lộng lẫy như những nàng tiên trong truyện cổ tích cùng thần thái sang chảnh. Đặc biệt, trong poster mới, BLACKPINK cũng đã công bố luôn tên single trong lần comeback lần này là "How You Like That".



Đến 17/6, lại một "cú cua khét lẹt" khác đến từ BLACKPINK khi loạt poster tiếp theo cho single "How You Like That" được tung ra. Vẫn là ảnh lộ mặt khoe nhan sắc xinh đẹp và thần thái đỉnh cao của từng thành viên, thế nhưng nhìn trang phục và màu tóc, fan cảm thấy cứ như "một cú lừa". Ngoại trừ Rosé, các thành viên khác đều được thay đổi màu tóc.



BLACKPINK - 'How You Like That' ROSÉ Concept Teaser Video

Đến sáng 18/6, YG bắt đầu tung video teaser của từng thành viên BLACKPINK. Hai thành viên "mở bát" cho chuỗi video teaser chính là Rosé, sau đó tới Jennie. Như vậy, Rosé và Jennie là 2 trong 4 mảnh ghép đầu tiên được hé lộ vào hôm nay.

Video ngay lập tức đã thu hút sự chú ý cực lớn từ người hâm mộ. Dù toàn bộ âm thanh của video đều được giấu kỹ khi toàn tiếng "beep", bù lại fan vẫn phải xuýt xoa trước tạo hình sang chảnh, chất chơi của 2 nữ idol cùng thần thái girlcrush đỉnh cao và nhan sắc xinh đẹp lung linh. Đặc biệt, cả Rosé và Jennie đều cực ngầu khi nói câu "How You Like That", phát âm chuẩn không cần chỉnh.



BLACKPINK - 'How You Like That' JENNIE Concept Teaser Video

Không ít người đồn đoán, phần nhạc trong bài hát chắc chắn sẽ khác với những gì teaser thể hiện vì từ trước tới giờ truyền thống nhà YG vẫn thế. Sau khi Rosé và Jennie mở màn, nhiều khả năng ngày mai sẽ là video teaser của Lisa và Jisoo lên sóng.



Hãy cùng chờ đợi đến 26/6 - ngày MV "How You Like That" ra lò sẽ biết ngay các cô nàng xuất hiện như thế nào nhé.



MV Sour Candy.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ