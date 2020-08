BLACKPINK và Selena Gomez tung teaser MV `Ice Cream` bằng giao diện video chat cực độc đáo

Đúng 7h (theo giờ Việt Nam) ngày 24/8, YG Entertainment đã tung video teaser đầu tiên của Ice Cream - ca khúc kết hợp giữa BLACKPINK và Selena Gomez . Thay vì những hình ảnh được dàn dựng hoành tráng, công phu như thường lệ thì chiếc teaser này lại rất... giản dị, gần gũi khi sử dụng nền tàng video chat đã quá đỗi quen thuộc.

Teaser chỉ vọn vẹn là khoảnh khắc tương tác gọi điện cho nhau giữa 4 cô nàng Hắc Hường và nữ ca sĩ người Mỹ. Dù mới chỉ ra mắt 1 giờ nhưng đoạn teaser đã thu hút gần nửa triệu lượt xem và hàng chục nghìn bình luận.

Teaser ca khúc Ice Cream.

Đôi bên đã trò chuyện qua video vì không thể gặp nhau trực tiếp. Selena Gomez mở lời trước, cô cảm ơn BLACKPINK vì đã thức dậy sớm. Rosé đại diện cho BLACKPINK cho biết: "Thật mừng vì chị đã đồng ý vì chúng em chính là fan lớn của chị".

Nữ ca sĩ sinh năm 1992 cũng dành "lời có cánh" cho 4 cô gái. Cô chia sẻ: "Tôi rất hào hứng, tôi đã là fan của các bạn và đây là giấc mơ lớn đối với tôi". Chia sẻ của Selena Gomez đã khiến Rosé, Lisa, Jennie và Jisoo ngượng ngùng nhưng vô cùng vui sướng.

Đoạn teaser cũng đã "khoe ngầm" được khả năng nói tiếng như gió của Rosé khiến fan không khỏi "mắt chữ A mồm chữ O".

Poster đậm chất BLACKPINK của Ice Cream.

Ca khúc Ice Cream không chỉ là ca khúc kết hợp giữa BLACKPINK với Selena Gomez mà còn có sự góp mặt của tiểu diva Ariana Grande với tư cách là đồng tác giả. Cụ thể, trên trang Instagram của chính Ariana Grande, cô đã lên tiếng xác nhận về thông tin trên bằng đoạn story được đăng cách đây ít phút đính kèm với poster ca khúc Ice Cream: "Tự hào về đội này ghê, thực sự rất hào hứng cho sản phẩm này! Yêu team này với những cô gái này thật nhiều!".

Ariana Grande đã lên tiếng xác nhận là đông sáng tác ca khúc này.

Sản phẩm âm nhạc mới này của BLACKPINK sẽ được quảng cáo rầm rộ tại Mỹ. Mặc cho dịch COVID-19 hoành hành cũng không ngăn cản được con đường "Mỹ tiến" của nhóm nhạc nữ tài năng bậc nhất xứ Hàn. Mới đây fan quốc tế đã bắt gặp xe quảng cáo cho MV Ice Cream tại bãi biển Long Beach, California.

Chiếc xe quảng bá cho ca khúc được nhìn thấy ở bãi biển Long Beach, California.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ