BLACKPINK vinh dự là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên xuất hiện trên chương trình "Jimmy Kimmel Live!"

Vào ngày 16 tháng 10, YG Entertainment đã thông báo rằng BLACKPINK sẽ biểu diễn “Lovesick Girls” trong chương trình trò chuyện đêm khuya nổi tiếng của Mỹ "Jimmy Kimmel Live!" vào ngày 20 tháng 10 lúc 11:35 tối (giờ địa phương). 4 cô gái vàng BLACKPINK cũng sẽ dành thời gian chia sẻ về những câu chuyện khác nhau trong cuộc trò chuyện video trực tiếp. BLACKPINK là nhóm nhạc nữ k-pop đầu tiên tham gia làm khách mời trong chương trình.

BLACKPINK sẽ xuất hiện trên "Jimmy Kimmel Live!" vào ngày 20/10 tới

Do dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp tại Mỹ nên các cô nàng BLACKPINK chỉ có tham gia với tư cách là khách mời trực tuyến và trò chuyện qua video chat. Trước BLACKPINK đã có một số nhóm nhạc nam Kpop trở thành khách mời của show truyền hình này như BTS, SuperM, Monsta X, NCT 127,...

Trước BLACKPINK cũng đã có loạt nhóm nhạc nam xuất hiện trên chương trình này

Được biết "Jimmy Kimmel Live!" là một chương trình trò chuyện ban đêm nổi tiếng của Mỹ, được sáng lập, dẫn chương trình bởi Jimmy Kimmel, và phát sóng trên kênh ABC. Chương trình đã ra mắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2003 tại Hollywood Masonic Temple ở Hollywood, California và đây là chương trình tọa đàm ban đêm có thâm niên dài nhất trên truyền hình.

Jimmy Kimmel Live! là một trong những talk show nổi tiếng của nước Mỹ

kể từ sau khi BLACKPINK cho ra mắt full album đầu tay mang tên "THE ALBUM" và ca khúc chủ đề "Lovesick Girls", lịch trình tham gia các chương trình truyền hình của 4 cô gái nhà YG Entertainment đã chật kín. Ngoài việc tham gia các show âm nhạc, chương trình thực tế như "Knowing Bros" và "Running Man", dường như YG Entertainment và BLACKPINK còn đang có xu hướng Mỹ tiến trong mảng truyền hình.

Phim tài liệu của BLACKPINK cũng gây được tiếng vang lớn

Mới đây phim tài liệu "BLACKPINK: Light up the sky" đã đứng đầu top trending Netflix tại nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia,... và lọt top 10 tại nhiều quốc gia trên thế giới như Brazil, Ecuador, Portugal, Chile, India, Australia,... Bộ phim tài liệu do Netflix sản xuất này đã phần nào giúp tên tuổi BLACKPINK ngày càng được biết tới rộng rãi tại các thị trường âm nhạc lớn và khó tính trên thế giới.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ