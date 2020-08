Ứng dụng Bluezone giúp phát hiện 261 người có tiếp xúc với các F1 tại 'ổ dịch' Hải Dương

Ngay sau khi phát hiện ra số người liên quan đến bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 qua ứng dụng Bluezone, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã gửi thông báo đến cho các thuê bao này, đề nghị họ đến khai báo y tế theo quy định.

Sáng nay 16/8, theo thống kê của Sở Thông thông tin và Truyền thông Hải Dương, có khoảng hơn 330.000 người đã cài đặt ứng dụng Bluezone, chiếm 19.42% dân số của tỉnh, xếp thứ 7/63 tỉnh thành phố trong cả nước.

Hải Dương thiết lập các chốt kiểm dịch ở mức độ quyết liệt

Để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả tốt, từ 0h ngày 16/8 các chốt kiểm dịch ở thành phố Hải Dương bắt đầu thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế ở mức độ cao hơn và quyết liệt hơn.

Tại các chốt, các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm việc ra vào thành phố. Để được ra vào thành phố người dân phải có lý do chính đáng và phải được lực lượng chức năng cho phép. Đồng thời, người dân phải thực hiện khai báo y tế, lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt và phun thuốc khử khuẩn theo quy định.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Phương Hoa/SKCĐ