BLV Quang Huy nói gì trước trận siêu kinh điển bóng đá Việt Nam: HAGL - Hà Nội FC?

19h tối mai 6/6, trên sân Hàng Đẫy (Hà Nội) sẽ diễn ra trận đấu tâm điểm của vòng 3 V-League 2020 giữa 2 "đội bóng quốc dân" Hà Nội FC và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Trận cầu giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam . Được biết, HLV Park Hang Seo cũng sẽ tham gia dự khán trận đấu này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, BLV Quang Huy nhận định trận siêu kinh điển của bóng đá Việt Nam, là một sự trở lại tuyệt vời của V-League. HAGL và Hà Nội FC là 2 đội bóng quốc dân. Trận đấu của hai đội bòng nãy cũng là trận đấu của những người bạn vì hai đội đều đóng góp rất nhiều cầu thủ cho ĐTQG Việt Nam và "làm lên chuyện" trên các đấu trường quốc tế.

"Lứa U19 HAGL trước đây được yêu quý, những trận đấu của họ đều rất đông khán giả. Tuy nhiên quân của bầu Đức có vẻ mong manh khi thi đấu quốc tế, lập tức quân của Hà Nội xuất hiện và 'chất' của họ lại bổ sung cho 'chất' của HAGL, điển hình là hình ảnh của Tuấn Anh đá với Hùng Dũng ở khu vực giữa sân. Tuấn Anh tại sao không đá được như vậy ở HAGL?".

Được biết, trong vòng 10 năm qua, HAGL chưa từng thắng Hà Nội FC khi làm khách tại Hà Nội, tuy nhiên, theo đánh giá của BLV Quang Huy, lịch sử rất có thể sẽ thay đổi sau trận đấu chiều mai. Hà Nội FC mất cặp trung vệ chất lượng là Duy Mạnh và Đình Trọng vì chấn thương, trong khi đó HAGL có được lực lượng mạnh nhất và quyết tâm cao độ.

"Tôi nghĩ HAGL đã tiến bộ ở mùa giải năm nay, điểm yếu của họ ở hàng phòng ngự đã được gia cố... HAGL sẽ có một trận đấu trên sân Hàng Đẫy tốt hơn so với các năm trước, tuy nhiên HAGL khó có thể giành điểm bởi Hà Nội vẫn già dặn hơn. Hà Nội không có sự góp mặt của Duy Mạnh và Đình Trọng nên họ sẽ lấy tấn công bù đắp cho phòng ngự”, BLV Quang Huy nhận định trận đấu sẽ khá kịch tính.

Trận Hà Nội gặp HAGL sẽ vắng mặt nhiều " Ngôi Sao " bóng đá nam Việt Nam thuộc biên chế 2 đội này như: Lương Xuân Trường, Công Phượng (HAGL) và Duy Mạnh, Đình Trọng, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội).

Tuy nhiên vẫn sẽ có rất nhiều gương mặt khác từng khoác áo ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo sẽ góp mặt như Quang Hải , Hùng Dũng, Đức Huy, Thành Chung, Ngân Văn Đại (Hà Nội FC) và Văn Thanh, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toàn, Minh Vương (HAGL).

Hiện tại HAGL đang xếp trên Hà Nội FC khi có 4 điểm cùng vị trí thứ 3. Hà Nội FC đang tạm xếp thứ 8. Cả 2 đội bóng đều quyết tâm giành trọn 3 điểm trong trận đấu ngày mai để có mặt trong top đấu và tạo đà tâm lý cho vòng đấu thứ 4 V-League 2020.

