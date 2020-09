Cụ ông 72 tuổi mắc COVID-19 tại Hải Dương: Từng đến 2 bệnh viện, 1 phòng khám tư

Tối 2/9, Bộ Y tế công bố thêm một ca nhiễm COVID-19 tại Hả Dương. Theo thông tin ghi nhận, BN 1.045 này có tên là N.Đ.T, nam giới, 72 tuổi, sống tại thôn Khay, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Từ ngày 16/8 đến nay, ông T. sống cùng vợ tại nhà và không đi đâu xa.

Ngày 19/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, cao nhất lên đến 39 độ C, đau đầu, mệt mỏi, kém ăn. Các con của ông có mua Thuốc kháng sinh và thuốc hạ sốt từ TP. Hải Dương mang về Gia Lộc. Sau 2 ngày, ông đỡ sốt, ăn uống cũng tốt hơn. Tuy nhiên, sau đó ông lại bị sốt và tiếp tục dùng thuốc cũ.

Ngày 27/8, bệnh nhân sốt cao, người mệt mỏi, được con gái đón đi khám tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình TP. Hải Dương. Tại đây, ông được khám sàng lọc SARS-CoV-2, khám Nội tổng hợp, chụp X-Quang, siêu âm ổ bụng, lấy máu làm xét nghiệm. 1 tiếng sau, bệnh nhân quay lại phòng khám nhận đơn thuốc và về nhà con trai ở TP. Hải Dương.

Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế tại khu vực bệnh nhân sinh sống

Từ chiều 27/8 - 29/8, người nhà có nhờ y sĩ N.V.H, trú tại phố Nguyễn Bỉnh Khiêm đến truyền nước cho ông T.

Ngày 28/8, con gái đưa bệnh nhân đi khám tại một phòng khám tư nhân (chưa xác định được địa chỉ) nhưng vẫn không khỏi.

Sáng 30/8, bệnh nhân đỡ sốt và được người nhà đưa đi khêu "đậu lào" tại nhà bà N.T.Đ (tại phố Đức Minh, phường Thanh Bình). Sau khi làm xong, cả gia đình về thẳng nhà tại thôn Khay, xã Thống Nhất.

Đến khoảng 17h chiều 30/8, bệnh nhân có biểu hiện sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Lúc này, con gái đã đón bố lên thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu.

Tại đây, bệnh nhân được khám sàng lọc tại khu Cấp cứu I, sau đó chuyển sang khu Cấp cứu II để làm xét nghiệm máu, điện tim và được chỉ định về cách ly, điều trị tại khoa Truyền nhiễm.

Khoảng 8h sáng ngày 1/9, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương bằng xe y tế chuyên dụng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Ngày 2/9 kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Your browser does not support HTML5 video.

Hải Dương có thêm ca mắc mới COVID-19, Việt Nam có 1.046 bệnh nhân



Theo Phương Hoa/SKCĐ