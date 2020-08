Thêm một ca mắc COVID-19 tử vong: BN 577 qua đời do có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng

Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 27 của nước ta kể từ đầu năm 2020 đến nay.

Thông tin cụ thể như sau:

Bệnh nhân này có tiểu sử bị bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo chu kỳ, suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp và gãy xương đùi phải.

Việt Nam có ca tử vong thứ 27 do COVID-19

Sáng ngày 23/8, tại Trung tâm y tế Hòa Vang đã chuẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi COVID-19 , kết hợp với các yếu tố bệnh nền nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim và gãy xương đùi.

Như vậy, đến nay, Việt Nam ghi nhận 27 trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, gồm bệnh nhân 426, 428, 429, 430, 431, 436, 437, 456, 475, 479, 485, 496, 499, 522, 524, 575, 577, 585, 623, 651, 666, 698, 699, 702, 718, 737 và 832. Phần lớn họ đều cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân tử vong do COVID-19

Theo Phương Hoa/SKCĐ