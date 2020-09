BN 764 có tiền sử nhiễm COVID-19 đã tử vong do biến chứng của nhiều bệnh nền nghiêm trọng

Chiều nay 2/9, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế Đà Nẵng đã công bố BN 764, nam giới, 76 tuổi, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tử vong vào tối hôm qua 1/9.

Theo thông tin được biết, bệnh nhân này có tiền sử mắc COVID-19 , suy thận mạn, chạy thận nhân tạo, huyết áp cao , tụ máu ngoài màng cứng.

Từ ngày 30/8 - 1/9, bệnh nhân đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, và kết quả đều cho thấy bệnh nhân âm tính với virus SARS CoV-2. Tuy nhiên đến tối ngày 1/9, BN 764 đã tử vong tại Trung tâm Y tế Hòa Vang do biến chứng của nhiều bệnh nền nặng.

Bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không phục hồi, viêm phổi trên nền suy thận mạn, chạy thận nhân tạo chu kỳ, tăng huyết áp, tụ máu ngoài mang cứng, rối loạn đông máu và suy kiệt nặng.

Trong đợt dịch lần này, Việt Nam có rất nhiều bệnh nhân tử vong do COVID-19 đi kèm với những bệnh lý nền nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, không có công thức điều trị nào cho tất cả bệnh nhân. Bác sĩ cần căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh số lượng thuốc và những chỉ định lâm sàng, cận lâm sàng cho bệnh nhân.

Đa số, bệnh nhân nhiễm COVID-19 tử vong đều là những người cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nghiêm trọng như huyết áp, tiểu đường , tim mạch, suy thận, ung thư...

Như vậy, tính tới chiều ngày 2/9, Việt Nam có tổng cộng 1.044 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó, 735 người đã khỏi bệnh, 34 bệnh nhân tử vong. Ngoài ra, một số trường hợp đã tử vong sau khi khỏi COVID-19 là những bệnh nhân như: BN453, 418 và 764.

