Bệnh nhân COVID-19 tử vong ở tuổi 28: Đang điều trị ung thư máu

Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng đã thông báo, BN 996 là nam giới, 28 tuổi, quê ở Quế Trung, Nông Sơn, Quảng Nam đã tử vong tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Trước khi nhiễm virus, bệnh nhân này đang được điều trị ung thư máu tại bệnh viện. Các bác sĩ chẩn đoán nguyên nhân tử vong là viêm phổi do COVID-19, biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng không hồi phục trên nền bệnh bạch cầu cấp dòng Lympho, suy tủy giảm 3 dòng tế bào.

Đà Nẵng tiến hành khử trùng nơi những bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã đi qua

Như vậy ở Việt Nam hiện nay đã ghi nhân tổng cộng 31 trường hợp bị nhiễm COVID-19 tử vong. Nằm trong độ tuổi từ 28 đến 93, ngoài nhiễm COVID-19 , những người này còn mắc nhiều bệnh lý nền khác như: ung thư, suy thận, suy tim, cao huyết áp, tiểu đường ,...

Thứu trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, việc chạy thận nhiều khiến cho cơ thể người bệnh bị suy giảm hệ miễn dịch. Virus dễ dàng tấn công gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. "Nhiều ca mắc chúng ta đã nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi", ông Sơn cho biết.

Theo GS.TS Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ hội chẩn, điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng, Việt Nam hiện có 30 trường hợp tiên lượng nặng. Trong đó, Sức Khỏe của 15 bệnh nhân diễn biến xấu, nhiều ca có nguy cơ tử vong cao. Các chuyên gia đang nỗ lực cứu chữa những bệnh nhân này.

