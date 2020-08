BN COVID-19 thứ 11 tại Hà Nội: chỉ cách ly 5 ngày, đi làm ngay sau khi test nhanh âm tính

Theo Hà Nội Mới, vào cuối giờ chiều 17-8, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 11. Đây là BN nữ (33 tuổi, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ).

BN này là kế toán tại Công ty TNHH Incheng (địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm). BN này đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 19-7 đến 24-7 cùng công ty.

Lịch trình di chuyển BN979 tại Hà Nội

Khoảng 22h ngày 24-7, BN về Hà Nội. Sau đó, BN tự thực hiện cách ly tại nhà sau khi về từ ngày 25-7 đến 31-7. BN được làm xét nghiệm nhanh ngày 31-7 và cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 1-8, BN đi làm trở lại.

Đến ngày 16-8, BN được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương làm xét nghiệm. Kết quả, BN dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh điều trị và khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với BN theo quy định. Sở Y tế Hà Nội cũng đã có báo cáo về ca bệnh này với Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ công bố mã BN này mang số 979 vào ngày mai, 18-8.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức COVID-19 ngày 17/8