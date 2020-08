4 lần xét nghiệm âm tính, BN 1010 phải lấy mẫu dịch lần 5 mới cho kết quả dương tính với COVID-19

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại Đà Nẵng cung cấp thêm thông tin dịch tế của 5 bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 mà Bộ Y tế công bố chiều ngày.

Trong số 5 ca bệnh, ông N.V.C là BN 1010, 52 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng từng ở cùng phòng với 2 bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 khác.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tối ngày 24/7, ông C cùng vợ là BN958 đến khoa Nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng để khám Sức Khỏe . Sau đó ông mới tiến hành nhập viện điều trị.

Trong khoảng thời gian từ 24-30/7, bệnh nhân chỉ điều trị ở khoa nội thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, vợ bệnh nhân là người trực tiếp đến chăm sóc cho chồng. Đến ngày 30/7, ông C tiến hành lấy mẫu dịch hầu họng và cho kết quả xét nghiệm là âm tính với COVID-19 lần 1.

Đến ngày hôm sau, cả bệnh nhân và vợ đềy được đưa đi cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Tại đây ông C được cách ly cùng phòng với 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 khác

là BN730 và BN935.

Đà Nẵng khử trùng khu vực bệnh nhân mắc COVID-19 cư trú

Ngày 1/8, các bác sĩ tại bệnh viện tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của ông C và tiếp tục cho kết quả âm tính với COVID-19 lần 2.

Ngày 13/8, bệnh nhân tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng xét nghiệm và kết quả vẫn cho ra âm tính với SARS-CoV-2 lần 3.

Đến ngày 15/8, ông C được các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch hầu họng lần 4, nhưng kết quả vẫn là âm tính với COVID-19. Trong khi đó vợ của ông là BN958 và bệnh nhân số 935 đều cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Từ ngày 16-20/8, ông C chỉ được phép ở tại phòng thuộc khu cách ly của Bệnh viện đa khoa gia đình

Ngày 21/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dịch dầu họng lần 5 là tối cùng ngày đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Bệnh nhân 1010 từng 4 lần xét nghiệm âm tính

Theo Phương Hoa/SKCĐ