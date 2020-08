BN368: Tái dương tính COVID-19 chỉ sau 3 ngày xuất viện

Được biết, BN368 từ Bangladesh nhập cảnh về Việt Nam vào ngày 03/07 tại Vân Đồn trên chuyến bay VJ5967, được cách ly tập trung tại Tiểu đoàn 2, Sư đoàn 390, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa.

Ngày 31/7, BN trở về TP. HCM từ Hà Nội, được cách ly và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

Hiện tại, bệnh nhân không xuất hiện triệu chứng bệnh (sốt, ho hoặc khó thở).

Các BN được tuyên bố khỏi bệnh vào ngày 16/7 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung Ương

Cập nhật mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam

Tính đến 18:00 ngày 03 tháng 08, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 642 ca nhiễm COVID-19 mới, hiện đã điều trị khỏi 373 ca, tử vong 06 ca. Từ 06:00 ngày 03/08 tới 18:00 ngày 03/08, ghi nhận thêm 21 ca mắc mới, trong đó 06 ca tại Quảng Nam và 15 ca tại Đà Nẵng. Thông tin chi tiết về các ca bệnh mới như sau:

CA BỆNH 622-627: tại Quảng Nam, độ tuổi từ 38-83, liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng, trong đó 3 ca là người thăm tại Khoa Thận- Nội tiết; 1 ca là người chăm sóc BN524; 1 ca tiếp xúc BN524; 1 ca là bệnh nhân khoa Thận- Nội tiết.

Hiện 6 bệnh nhân này được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa TW Quảng Nam

Các ca bệnh mới đều được cách ly và điều trị tại các bệnh viện địa phương

CA BỆNH 628 - 642: tại Đà Nẵng, độ tuổi từ 20-78, trong đó 12 ca là các đối tượng F1: (BN 456: 5, BN 509: 2, BN 488: 2, BN 501: 1, BN 510: 1, BN 426 và 430: 1); 2 ca là người nhà chăm sóc tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 ca ở quận Hải Châu, khám ngoại trú tại Bệnh viện Gia Định, Đà Nẵng.





