BN495 thường xuyên đi ăn ở chợ đêm Hải Phòng, từng dự đám cưới và đi siêu thị Co.opmart

Tối 31/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng cung cấp thông tin dịch tễ của 13 người trong số 45 ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 được Bộ Y tế công bố vào sáng cùng ngày. Trong đó có trường hợp BN495 là chị T.T.L.T. (Nữ, SN 1990), làm Kỹ thuật viên, KhoaPhục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng có lịch trình di chuyển khá phức tạp.

Trong 14 ngày vừa qua, BN495 làm việc tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đà Nẵng . Buổi sáng hàng ngày, bệnh nhân thường xuyên đi ăn ở quán bún chợ đêm Hải Phòng, trưa về nghỉ ngơi tại nhà người thân tại đường Đinh Công Tráng, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng. Tối sau khi tan ca chị T. về nhà chồng ở đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng hoặc nhà mẹ đẻ ở đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Chiều 22/7/2020, bệnh nhân dự đám cưới tại nhà hàng Táo Đỏ, đường Nguyễn Thiện Thuật, Bình Hiên, Hải Châu, Đà Nẵng. Tối 22/7/2020, đi ăn ở quán Tuyết Mơ, đường Nguyễn Phan Vinh.

Khoảng 8h sáng ngày 26/7/2020, bệnh nhân có tới siêu thị Co.opmart Bình Than, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, sau đó khoảng 10 giờ có ghé Shop Cún Yêu, đường Nguyễn Hoàng, Bình Hiên, Hải Châu.

Khoảng 18h30 ngày 17/7/2020 và 17h ngày 25/7/2020, bệnh nhân đi khám tại phòng khám BS. P.A (đường Trần Cao Vân, Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng).

Tối 25/7/2020 BN495 có đi uống nước mía với hai bạn ở quán vỉa hè chân cầu Rồng. Hiện tại, bệnh nhân trong tình trạng ổn định, không ho, không sốt, tiếp xúc tốt.

Trước đó vào tối 31.7, Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn số 20, đề nghị những người từng tới các địa điểm sau ở TP.HCM và Đà Nẵng cần chú ý, liên hệ ngay với các cơ quan y tế để được hỗ trợ. Cụ thể:

Khách sạn Tarasa, 191 Đống Đa, Thạch Thanh, TP.Đà Nẵng từ ngày 19 đến 24/7

Quán cà phê Farme, đường số 13, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP. HCM

Các hành khách trên chuyến bay số hiệu QH0159 từ Đà Nẵng đi TP.HCM ngày 24/7, chuyến bay số hiệu BL671 từ Đà Nẵng đi TP.HCM ngày 25/7.

Bộ Y tế yêu cầu những người thuộc các trường hợp này cần gọi tới đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.9095, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng: 0905.108.844, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM: 0869.577.133 để cung cấp số điện thoại của những người đã tiếp xúc gần với mình. Ngoài ra, những người này cần khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm: http://www.bluezone.gov.vn

