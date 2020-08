BN912 là người nhập cảnh trái phép, TP. HCM khẩn trương cách ly 13 nhân viên y tế, 50 công an

BN912 là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TP. HCM thực hiện cách ly y tế đối với 13 nhân viên y tế, 50 công an tại Quận Tân Bình

Liên quan đến việc BN912 được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, được biết đây là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. lãnh đạo UBND quận Tân Bình đã thông tin cụ thể về trường hợp này như sau: bệnh nhân này đã tiếp xúc với 50 công an thuộc phường 1, phường 2, quận Tân Bình, và 13 nhân viên y tế.

Cũng tại buổi họp, đại diện UBND quận Tân Bình thông tin lực lượng công an trên địa bàn vừa phát hiện 11 người Trung Quốc (8 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép. Những người này không có giấy tờ tùy thân liên quan đến xuất, nhập cảnh.

13 nhân viên y tế và 50 công an đã phải cách ly do có tiếp xúc gần với BN912 (Ảnh minh họa)

Tất cả nhân viên y tế và lực lượng công an tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 912 đã được cách ly, theo dõi tại nhà.

Không được chủ quan, lơ là

Ông Phong chỉ đạo chủ tịch UBND các quận, huyện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra việc nhập cảnh trái phép trên địa bàn, các địa phương cần tăng cường hệ thống giám sát, phát hiện từ tổ dân phố, khu phố.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng yêu cầu Công an TP.HCM phối hợp với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân TP lựa chọn một số vụ án điểm liên quan đến việc nhập cảnh trái phép để đưa ra truy tố, xét xử theo thủ tục rút gọn.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong lưu ý mặc dù bước đầu TP kiểm soát thành công việc lây lan dịch bệnh COVID-19 nhưng không được phép chủ quan, lơ là.

Bối cảnh dịch bệnh phức tạp, khó lường

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, ông Phong đề nghị các cấp, các ngành xác định tâm lý sống chung với dịch bệnh, có kế hoạch dài hơi, chủ động phòng chống dịch. Các sở ngành, quận huyện phải triển khai quyết liệt hơn các giải pháp phòng chống dịch.

"Tình hình dịch bệnh lây lan rất nhanh, mới đây xuất hiện ca bệnh ở Hà Nội, Hải Dương nên không được phép chủ quan. Mật độ dân số TP rất đông, hoạt động kinh tế nhộn nhịp, nếu để phát sinh ca bệnh từ cộng đồng sẽ lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm" - ông Phong nhận định.

Nói về những giải pháp sắp tới, ông Phong đề nghị các cơ quan thực hiện nghiêm các nội dung trong thông báo 300, ngày 14-8 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Người đứng đầu TP cũng lưu ý các sở ngành tập trung bám sát tình hình diễn biến dịch, sẵn sàng ứng phó khi có dịch lây lan trong cộng đồng. Quận huyện bố trí các lực lượng tại những nơi công cộng để giải tán những đám đông tập trung trên 30 người ngoài công sở, trường học.

Your browser does not support HTML5 video.

Tin tức COVID-19 ngày 17/8