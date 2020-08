Bộ 3 siêu phẩm Galaxy Note 20 vừa bán đã giảm hơn 10 triệu, người dùng lăn tăn chưa dám rút hầu bao

Bộ 3 dòng điện thoại cao cấp của Samsung Galaxy Note đang chính thức được bán tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 8 vừa qua. Theo đó mức giá khởi điểm của những sản phẩm này lần lượt là 23.99 triệu, 29.99 triệu và 32.99 triệu đồng.

Thế nhưng sau ít hôm được bày bán trên thị trường, những chiếc điện thoại này đã được rao bán trên các diễn đàn, mạng xã hội với mức rẻ hơn cả chục triệu đồng.

Những siêu phẩm Galaxy note đang được bán với giá rẻ hơn cả chục triệu

Trên các chợ điện tử bạn có thể dễ dàng thấy được những bài đăng rao bán Galaxy Note 20 với mức giá khoảng 16.6 triệu đồng, rẻ hơn cả 30% so với mức giá gốc.

Galaxy Note 20 Ultra cũng đang được bán với mức giá rẻ bất ngờ chỉ khoảng 21 triệu đồng/lượng, chỉ bằng với 70% giá gốc. Với Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, dòng máy này hiện đang được bán với mức giá chỉ từ 23-25 triệu, rẻ hơn 19 triệu so với giá niêm yết.

Đáng chú ý nhất chính là những chiếc Galaxy Note 20 này được rao bán còn nguyên vẹn, mới chỉ đập hộp, nhiều chiếc còn nguyên seal. Do vậy, không ít người dùng cảm thấy lăn tăn về nguồn gốc những chiếc máy đang được rao bán nên chưa dám bỏ tiền ra mua.

Giá của những chiếc Galaxy Note 20 bán trên mạng

Sở dĩ Galaxy Note 20 cũ có giá rẻ như vậy bởi chúng thường đi kèm với các chương trình khuyến mãi cho những người mua sớm nhất. Theo đó khi đặt mua máy trước giờ mở bán thì người mua có thể nhận được máy rẻ hơn từ vài triệu đến vài chục triệu. Người mua cũng có thể xé lẻ các phụ kiện đi kèm như loa, tai nghe, ốp lưng để bán lại. Tổng giá trị của những phụ kiện này có giá khoảng 6-7 triệu.

Nếu kết hợp với sử dụng voucher giảm giá mà hãng công nghệ này tặng cho nhân viên, đối tác, mức giá của sản phẩm cũng đang giảm từ 4-5 triệu/đồng/ Chính vì vậy không ít người đã mua rồi bán lại để kiếm lời.

Giá của Note 20 trên thị trường đồ cũ tụt thê thảm

So với mọi năm, Samsung đang tích cực triển khai những chương trình mua cũ đổi mới tại các hệ thống bán lẻ. Người dùng muốn có một chiếc Galaxy Note mới chỉ cần bù thêm một khoản tiền và kèm theo với một chiếc điện thoại Samsung cũ.

Trong quá trình đổi máy, cửa hàng sẽ phân loại máy cũ của người dùng thành 4 cấp, từ đó đưa ra mức giá thu mua lại. Nếu tình trạng máy còn mới, người mua có thể được chiết khấu số tiền lên tới cả chục triệu đồng. Đây cũng là một trong những lý do khiến giá Galaxy Note 20 tại thị trường máy cũ lại giảm giảm nhanh đến vậy.

Mở hộp Samsung Galaxy Note 20 Ultra chính hãng

