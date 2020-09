Chẳng cần khổ sở đi xa, ở Việt Nam cũng có 1 'Tiểu Mông Cổ' có đủ bộ thảo nguyên xanh, gió mát lành!

Ninh Thuận vốn nức tiếng khắp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ với những cánh đồng muối trải dài và những bãi biển hoang sơ đẹp nức lòng. Xuyên suốt 4 mùa trong năm, Ninh Thuận đều mang trong mình những nét đặc trưng riêng, khiến cho du khách có đam mê xê dịch có thể ghé thăm vào bất kỳ thời điểm nào. Thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 là lúc thích hợp nhất để ghé thăm Ninh Thuận, nếu bạn muốn tận hưởng mùa hè một cách sôi động nhất tại các bãi biển trải dài tít tắp của Ninh Thuận. Sang Thu, vào tháng 9 trở đi, Ninh Thuận lại mang nét thu hút đặc sắc với các lễ hội độc đáo, đặc sắc, mang trọn nét đặc sắc riêng của những nền văn hóa dân gian. Ngoài ra, mùa thu ở Ninh Thuận còn nổi tiếng với những vườn nho vừa vào độ chín, du khách có thể ghé thăm các nhà vườn và tận hưởng một 'vibe' rất khác của Ninh Thuận. Nếu đã quá quen thuộc với những loạt điểm du lịch nổi tiếng tại Ninh Thuận như các bãi biển, vườn quốc gia, đồng cừu, các di tích lịch sử thì các du khách hẳn sẽ 'há hốc' khi Ninh Thuận còn có một 'Tiểu Sa mạc' nằm giấu mình giữa vịnh biển hiện đang được cộng đồng mạng check in 'cháy máy'. Được bao bọc bởi nhánh núi Trường Sơn hùng vĩ, lại có cồn cát tự nhiên đẹp tới 'nhức mắt', khí hậu và thiên nhiên vùng đất này như đang mô phỏng cuộc sống của đất nước Mông Cổ xa xôi. Cùng Tuổi trẻ xã hội khám phá Ninh Thuận thông qua bộ ảnh 'tình bể bình' của cặp đôi dưới đây nhé!

Cặp đôi có tương tác cực đỉnh khiến dân tình không khỏi 'ngứa chân', muốn bế ngay nửa kia của mình đi Ninh Thuận làm một bộ ảnh tương tự...

... còn team FA thì khóc ròng vì chưa tìm được 'đối tác' thực hiện cùng!

Nguồn ảnh: Bùi Huy Khang, Lê Băng Dung

Theo Thùy Dương/SKCĐ