Qua đêm trên nóc nhà Đông Dương chiêm ngưỡng đỉnh Fansipan đẹp lung linh từng khoảnh khắc trong ngày

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 85: Linh cẩu giải cứu linh dương khỏi nanh vuốt báo gấm

Khi nanh vuốt của báo gấm đã kề bên cổ, mạng sống của linh dương tưởng như chỉ đến đây là kết thúc nhưng đúng lúc đó thì 1 con linh cẩu xuất hiện, tranh thủ lúc con báo giật mình linh dương đã vùng chạy thoát.