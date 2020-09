Bộ ảnh theo phong cách `Young and Rich` của thương hiệu MLB gây sốt vì sang chảnh không kém Gucci

Mới đây MLB Hàn Quốc đã cho ra mắt bộ ảnh quảng có tên "Young and Rich" cực ngầu. Lấy bối cảnh những thiếu gia tiểu thư "lá ngọc cành vàng" với cuộc sống sang chảnh, những trang phục của MLB trở nên cực kỳ nổi bật trong lâu đài xa hoa, sang chảnh không kém gì "ông lớn" Gucci.

Concept "Young and Rich" của MLB tại một lâu đài xa hoa

Người mẫu chính trong bộ ảnh lần này của MLB là danh hài nổi tiếng của Hàn Quốc Jo Se Ho. Được biết anh chàng đã quyết tâm giảm tới 30 cân để có thể trở thành mẫu chính của thương hiệu thời trang đường phố rất được ưa chuộng tại Hàn Quốc này. Bình thường vừa nhây vừa hài hước đến vậy mà khi lên ảnh chụp cho thương hiệu thời trang thì Jo Se Ho cũng thần thái không hề kém người mẫu chuyên nghiệp chút nào.

Danh hài Jo Se Ho hóa thân thành chàng thiếu gia giàu có

Đối với buổi chụp ảnh này, Jo Se Ho đã vào vai cực chuẩn chỉnh với tư cách là một triệu phú "Young & Rich" (trẻ và giàu có), tận hưởng một ngày bình thường đầy xa hoa đắt tiền. Sánh đôi cùng với Jo Se Ho là người mẫu Hong Ji Yoon và Goo Jong Geun cũng đóng vai bạn gái của Jo Se Ho và quản gia của Jo Se Ho, tạo ra một bộ sưu tập ảnh kỳ quặc nhưng đồng thời cùng là mơ ước của bao người.

Concept có phần kì quái lại là yếu tố khiến bộ ảnh của MLB trở nên thu hút

Trong bộ sưu tập lần này, MLB chủ yếu lăng xê họa tiết monogram khiến tín đồ yêu thời trang nhận thấy có chút tương đồng với hai ông lớn là Gucci và Louis Vuitton. Tuy không phải là thương hiệu thời trang cao cấp nhưng trong bộ ảnh lần này sản phẩm thời trang của MLB cũng không hề lép vế chút nào.

Trang phục của MLB rất hợp với khung cảnh giàu có của biệt thự này

Xuất xứ từ Hàn Quốc và được truyền cảm hứng bởi bộ môn bóng chày, các thiết kế của thương hiệu MLB mang đậm tinh thần thể thao đường phố và có tính ứng dụng cao. Sự kết hợp giữa bóng chày và thời trang đã tạo ra làn sóng trào lưu mới. Thương hiệu nổi tiếng MLB đem đến các bộ sưu tập về trang phục và phụ kiện cho nam, nữ qua các sản phẩm đặc trưng như áo phông oversize, mũ lưỡi trai, hay những đôi chunky sneakers đậm chất đường phố với logo của 4 đội bóng chày danh tiếng. Các biểu tượng đặc trưng của thương hiệu như New York Yankees, LA Dodgers, Boston Red Sox và St. Louis Cardinals không còn đơn thuần là logo một đội bóng, đó là văn hóa và thời trang.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ