Mê mẩn với bộ ảnh kỉ niệm tình bạn 10 năm 'trịu like': Động lực 'xách cổ' lũ BFF đi Đà Lạt đây rồi!

Hẳn trong mỗi lần 'họp' hội bạn thân, ai cũng từng loáng thoáng nghe thấy những lời hẹn ước theo mẫu '10 năm nữa còn chơi với nhau thì ...', ở dấu ... thường sẽ là một hoạt động kỷ niệm tình bạn nào đó, một chuyến du lịch xa thật xa, một bữa ăn thật hoành tráng, một party linh đình ở tầng thượng hay chỉ đơn giản là một chuyến picnic ngắn về nơi tất cả gặp nhau lần đầu. Tuy nhiên, quả thật 10 năm là một quãng thời gian dài và có không ít hội bạn thân đã bỏ qua mốc thời gian này do bận rộn với công việc và cuộc sống hàng ngày.

Trong thực tế, dường như nhiều người đã 'mất niềm tin' vào các mối quan hệ và cảm thấy 10 năm là quá dài để trông mong vào một điều gì. Vậy hôm nay chúng ta cùng nạp thêm một chút Vitamin Động lực thông qua bộ ảnh kỷ niệm tình bạn 10 năm của 4 cô nàng siêu đáng yêu dưới đây nhé.

Cùng TTXH ngó nghiêng bộ ảnh siêu đáng yêu của 4 cô bạn cực hot dưới đây nhé!

Bắt trend cực nhanh với các bộ đồ ton-sur-ton nhưng khác kiểu chính là điểm nhất của bộ ảnh

Trend tím - hoa cúc cũng không ngoại lệ

