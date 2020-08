Người vợ kinh hãi phát hiện chồng bắt chết con gái 11 tuổi mắc bệnh nạn y rồi tự sát

Tuy nhiên đến hôm 11/8, Văn phòng Giám địn Y khoa quận Broward xác định, người chết là Kenbian Ng và con gái Angela. Kenbian Ng đã bắt chết con gái trong phòng ngủ rồi tự sát.

Cũng theo cảnh sát địa phương, người phát hiện vụ án mạng đầu tiên là vợ của hung thủ. Khi nghe thấy tiếng súng ở phòng bên cạnh, người vợ chạy đến xem xét thì phát hiện con gái nằm gục trong phòng, cạnh đó là người chồng.

Ảnh hai bố con lấy từ facebook

Cũng theo người họ hàng này, bố cô bé từng gọi điện và nói trong nước mắt rằng, ông không thể kìm nén được khi thấy tình trạng của con gái ngày càng xấu đi như vậy.

Người mẹ trình báo với cảnh sát rằng, Angela bị bệnh nặng và đó là lý do xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng này. Tuy nhiên, vẫn yêu cầu có một cuộc điều tra chi tiết để không loại bỏ bất kỳ tình tiết khả nghi nào.

Ông Doke cho biết, ông có 50 năm kinh nghiêm trong lĩnh vực chăm sóc người mắc bệnh nạn y và đã từng gặp những trường hợp như thế này.

Ông Doke cũng đặt ra nghi ngờ ông bố có vấn đề về tâm thần. Bởi hầu hết các bậc cha mẹ có những đứa con không khỏe, bị bệnh nan y đều cố gắng hết sức để níu kéo con mình hoặc giải thoát cho chúng bằng những cách cực đoan.

