Bố nhẫn tâm bán đứt con gái 3 tháng tuổi lấy tiền sắm điện thoại, xe máy để đi khoe mẽ khắp nơi

Ban đầu, nhiều người cho rằng, vì cuộc sống nghèo khổ, dịch bệnh hoành hành nên vợ chồng người đàn ông này không khả năng nuôi dạy nên buộc phải bán con. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khi được cảnh sát công bố khiến ai cũng sốc.

Sau khi bán con có tiền, người đàn ông này tiêu xài vô cùng hoang phí. Anh ta đã dùng tiền bán con mua một chiếc điện thoại di động giá 15.000 Rs (khoảng 4,7 triệu đồng) và một chiếc xe máy với giá 50.000 Rs (khoảng 15,8 triệu đồng).

Sau khi có điện thoại xịn, xe đẹp trong tay, người này mang đi khoe mẽ khắp nơi. Một số người không biết anh ta làm gì mà bỗng dưng "phát tài" có điều mua sắm. Còn một số người khác tinh ý thì nhanh chóng nhận ra sự vắng mặt của con gái người đàn ông này.

Cảnh sát cũng mời người vợ đến trụ sở làm việc để xác minh thông tin. Người vợ khai rằng, chồng đã đe dọa sẽ đánh đập nếu cô không chịu nghe theo kế hoạch của anh ta. Vì vậy, người mẹ đành cắn răng chịu đựng nhìn con gái bị bán đi trong bất lực.

Người đàn ông Ấn Độ bán con gái lấy tiền mua điện thoại, xe máy (Ảnh minh họa)

Theo truyền thông địa phương, ông bố họ Lưu (Phủ Điền, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) có 1 con trai và 1 con gái. Nhưng kể từ khi vợ bỏ đi anh ta không đủ khả năng nuôi 2 đứa con. Người đàn ông này đã đăng thông bán con lên mạng xã hội.

Đáng nói, sau khi nhận được tiền bán con, Lu đã gửi cho các nữ vlogger, những người thường phát chương trình trực tiếp trên nền tảng video Kuaishou, mà anh ta yêu thích.

Thỏa thuận bất hợp pháp này bị phát hiện vào tháng 5/2019 khi ông bà Chen có ý định làm thẻ căn cước cho bé gái bằng giấy khai sinh giả. Sau đó VKSND Phúc Châu đã buộc Lu và những người liên quan tội buôn bán trẻ em.

Your browser does not support HTML5 video.

Trước đó cũng xảy ra vụ việc mẹ bán con 2 tuổi lấy tiền mua mỹ phẩm