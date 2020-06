Bố bé trai 5 tuổi hé lộ về quan hệ với nhà nghi phạm: “Tôi và bố H. là bạn thân, Đô rất quý H.”

Sau một đêm điều tra tích cực, cơ quan chức năng đã có lời khai ban đầu của nghi phạm gây ra cái chết thương tâm cho cháu Hà Trần Văn Đô (5 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Theo vị lãnh đạo Công an, nam sinh này bình thường hay chơi game nên đã đưa cháu Đô đi với động cơ là giấu cháu bé, rồi sau đó có ý định sẽ đưa cháu về với ý tưởng mình là người có công tìm ra cháu. Khi cháu Đô mất tích thấy gia đình và cơ quan chức năng đi tìm thì sợ hãi không dám đưa Đô về dẫn đến cái chết của cháu.

Ngôi trường nơi H. theo học

Theo thông tin từ báo Người lao động, nghi phạm Đ.N.H. (học sinh lớp 11 trường THPT Quỳnh Lưu 4) có học lực bình thường, nghiện games. Sáng ngày 9/6, H. vãn đi học bình thường, đến chiều cùng ngày thì gia đình gọi điện xin nghỉ vì Công an mời lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều người dân địa phương cho biết, khi phát hiện thi thể cháu Đô, bố mẹ nạn nhân ngất ngay tại hiện trường vì quá đau đơn. Đến sáng nay. Thế nhưng, gạt nước mắt, bố cháu vẫn kiên cường đứng dậy phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Gạt nước mắt, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đô) cho biết: Gia đình anh và gia đình nam sinh H. là hàng xóm, có mối quan hệ thân thiết. Cháu Đô cũng rất quý H. và thường xuyên sang nhà nam sinh này chơi.

“Đô rất quý H. nên ngày nào cũng đòi sang nhà H. chơi. Những ngày đó, ngày nào H. cũng sang nhà chở Đ. Đi chơi. Không chỉ là hàng xóm, tôi và bố H. còn là bạn bè thân nên tôi không cấm đoán việc con trai chơi với H.”, dẫn lời anh Tụ theo tờ Đất Việt.

Gia đình lo hậu sự cho cháu Đô từ đêm qua

Được biết, hiện gia đình anh H. đang chuẩn bị tang lễ, chỉ đợi cơ quan chức năng bàn giao thi thể về. Hàng xóm, họ hàng sang giúp đỡ rất đông. Mẹ cháu quá thương con nên nhiều lần đã ngất lịm đi.

Trước đó, cô giáo chủ nhiệm của H. cũng cho biết, H. là nam sinh bình thường, hòa đồng với bạn bè, không phải là một học sinh cá biệt. Khi biết tin H. gặp Đô cuối cùng, cô đã dò hỏi thì nam sinh bật khóc, khẳng định không liên quan đến việc Đô mất tích.

Như đã đưa tin, chiều 7/6, cháu Đô xin bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến tối cùng ngày không thấy con về nên anh tụ cùng gia đình đi tìm và báo Công an. Đến chiều 9/6, cơ quan công an và gia đình hốt hoảng phát hiện cháu Đ. đã tử vong trong một căn nhà hoang cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói.

