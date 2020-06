Bỏ cả 2 tay khi lái ô tô, diễn viên hài Quang Trung bị chỉ trích thậm tệ

Mới đây, ca sĩ Trúc Nhân đã đăng tải lên story instagram đoạn clip ghi lại cảnh diễn viên hài Quang Trung thoải mái thả cả 2 tay khi đang lái xe ô tô. Cụ thể, trong đoạn clip Trúc Nhân hỏi: "Nắng cỡ nào mà lố quá vậy" thì Quang Trung đáp: "Nắng lắm trời ơi".





Tuy nhiên, chính hành động bỏ tay khi đang lái xe hơi vì sợ nắng của Quang Trung đã vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều ý kiến đánh giá việc đùa giỡn, buông cả 2 tay khi đang điều khiển phương tiện giao thông rất nguy hiểm và thiếu nghiêm túc, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người khác.

Cụ thể, nhiều bình luận cho rằng: "Hành động giỡn không đúng lúc nên hơi kém duyên”, "Nghệ sĩ quay video vui nhưng vẫn cần giữ an toàn giao thông", "Tại sao có thể đùa cợt nguy hiểm như thế?", “Dù là đi chậm nhưng lỡ có người phía trước không xử lí kịp thì sao”....





Nam diễn viên cho biết, anh chỉ muốn đùa giỡn rằng nếu trực tiếp cầm vô lăng khi nắng rát chiếu vào sẽ ảnh hưởng đến làn da. Bên cạnh đó, Trúc Nhân cũng chỉ có ý định quay lại khoảnh khắc vui vẻ của cả hai để chia sẻ lên mạng xã hội

Ảnh cắt từ clip.





Trước phản ứng gay gắt của khán giả, Trúc Nhân đã gỡ bỏ đoạn clip. Quản lý giọng ca "Thật bất ngờ" cho biết, khi quay clip cả 2 đang di chuyển với tốc độ rất chậm, họ đơn giản chỉ muốn ghi lại những phút giây vui vẻ bên nhau mà thôi. Ngoài ra, quản lý Trúc Nhân cũng không đưa ra thêm bình luận gì về vụ việc.

Quang Trung hiện đang là nam diễn viên trẻ rất được yêu thích. Anh cùng ca sĩ Trúc Nhân, MC Trấn Thành, Hari Won, Lê Giang, Jun Phạm… là hội bạn thân; họ thường xuyên gặp gỡ, ăn uống và vui chơi cũng như trêu đùa nhau trên mạng xã hội. Ngay sau vụ việc, phóng viên đã liên hệ với nam diễn viên nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Trước Quang Trung, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị chỉ trích vì không tuân thủ quy tắc an toàn khi lái xe như Hoàng Thùy Linh, Vĩnh Thụy, Nam Em...

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ