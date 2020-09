Bỏ chạy khi CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, nam tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy

Tối 1/9, Đội CSGT trật tự Công an quận 12 TPHCM tham gia tuần tra, kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, ma túy trên đường Lê Văn Khương, phường Thới An, quận 12.

Tại đây, tổ công tác phát hiện nam tài xế lái xe ô tô mang BKS 51G-179.xx có dấu hiệu khả nghi nên đã yêu cầu tài xế này xuống xe để kiểm tra. Nhưng lúc này, đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy với tốc độ nhanh. Ngay sau đó, CSGT đã dùng mô tô đặc chủng để truy đuổi và chặn bắt.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin được biết, nam tài xế này C.C.L. (sinh năm 1986, quê Tây Ninh). Thời điểm này, trên xe còn có 5 người khác, bao gồm 4 nam và 1 nữ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xe có1 bình thủy tinh, ống hút, bật lửa dạng khò và một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy đá.

Tại cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận đã sử dụng ma túy và tất cả đều có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Tài xế tên L. cùng những vật trên xe cùng để hút ma túy

Hiện công an quận 12 TPHCM đang tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo quy định của Pháp luật

Bắt giữ 2 tài xế dương tính với ma túy khi tham gia giao thông

Theo Phương Hoa/SKCĐ