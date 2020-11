Kinh hoàng bố chồng máu lạnh cưỡng hiếp con dâu, sát hại luôn cả con trai khi bị phát hiện

Được biết, vụ việc kinh hoàng xảy ra vào ngày 25/11 vừa qua tại thành phố Moradabad, Ấn Độ . Theo thông tin từ Times of India, thời điểm xảy ra vụ việc, người con dâu ở nhà một mình còn người chồng thì đi dự đám cưới với người thân.



Nhân cơ hội này, gã đàn ông 56 tuổi đã giở trò đồi bại với con dâu mặc cho cô hết lời van xin, chống cự. Xong xuôi, người bố chồng còn thản nhiên coi như không có chuyện gì xảy ra.



Đến khi chồng đi ăn cưới trở về, người vợ đã kể lại mọi chuyện cho chồng nghe. Lúc này, người chồng vô cùng tức giận đã ra tìm cha để nói chuyện. Sau đó, cuộc cãi vã nảy lửa đã diễn ra.

Ảnh minh họa

Khi nghe con trai dọa sẽ báo cảnh sát về việc hiếp dâm con dâu, người cha đã vô cùng phẫn nộ, rút súng ra bắn con đẻ của mình tử vong tại chỗ.



Điều đáng nói, trong cuộc cãi vã người con trai thứ hai lại đứng về phe bố và mắng chửi cả anh trai của mình. Sau khi án mạng xảy ra, người này đã bỏ trốn còn người cha đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.



Ngay sau vụ việc, cảnh sát đã lập tức vào cuộc điều tra. Theo đó, người con dâu sẽ được đưa đi kiểm tra y tế sau cáo buộc bị tấn công tình dục.



Liên quan đến vụ việc, ông Amit Kumar Anand - Giám đốc cảnh sát Moradabad cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết: "Đây là vấn đề nhạy cảm, chúng tôi đang tiến hành mở rộng điều tra. Tất cả mọi người, từ người giúp việc, mẹ của nạn nhân đến những người khác đều sẽ được lấy lời khai và xác minh".



Vụ việc càng dấy lên hồi chuông báo động khi hiếp dâm trở thành vấn nạn ở Ấn Độ suốt nhiều năm qua.



Theo TN/SKCĐ