Mặc con thơ ngủ gục bên ngoài, bố mẹ vào phòng VIP phê pha ma túy cùng `hội bạn thân`

Theo nguồn tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, Công an quận Bình Tân đồng loạt kiểm tra một quán karaoke, một tiệm internet và 5 khách sạn trên địa bàn. Tại đây, cơ quan điều tra đưa về trụ sở 71 người để sàng lọc, xử lý.

Cụ thể, khoảng 1h ngày 15/10, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy, Công an quận Bình Tân ập vào tiệm game trên đường Trần Đại Nghĩa (Phường Tân Tạo A) và phát hiện nhiều thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi có biểu hiện nghi vấn và một dụng cụ sử dụng ma túy.

Nhiều đối tượng dương tính với ma túy

Công an đưa về trụ sở 16 người, trong số đó có 6 người dương tính với ma túy. Đồng thời, xác minh lai lịch của 6 người không mang CMND cùng 6 phương tiện không giấy tờ.

Đến khoảng 2h cùng ngày, bên ngoài quán karaoke Sala tại phường Bình Trị Đông B có rất nhiều xe máy, ô tô. Phát hiện Công an, các bảo vệ đóng cửa, bất hợp.

"Họ điện thông báo qua bộ đàm là có công an. Những người bên trong chỉ đạo nhân viên chuyển nhạc karaoke bình thường", một cán bộ điều tra nói.

Cơ quan điều tra phải thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, sau khoảng 10 phút mới vào được bên trong. Tại bảy phòng đang hoạt động, công an đã đưa được 40 người về trụ sở. Những đối tượng này bị đưa về trong tình trạng không tỉnh táo.

Cơ quan điều tra đã tiến hành test nhanh thì phát hiện 28 người bên trong đều được xác định dương tính với ma túy.

Còn ở tại một khách sạn ở phường Bình Trị Đông B, Lê Minh Hậu (24 tuổi, quê Hậu Giang), Nguyễn Minh Tâm (23 tuổi, quê Long An) được phát hiện vừa mới thuê phòng ở chung cư cùng một cô gái trẻ đang mang thai . Trong căn phòng này phát hiện dụng cụ để sử dụng ma túy, đầu thuốc tàn. Test nhanh phát hiện cả 3 đều dương tính với ma túy.

Hai trong số ba đối tượng thừa nhận vừa trộm một chiếc xe ở Long An nên đến sáng 15/10, Công quan đã bàn giao các đối tượng này lại cho Công an tỉnh Long An xử lý.