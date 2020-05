Bộ Công an bổ nhiệm gần 20 chức danh lãnh đạo

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 4 đến 28/5, Bộ Công an đã tiến hành bổ nhiệm gần 20 chức danh lãnh đạo trong đó có 4 giám đốc, hơn 10 phó giám đốc công an tỉnh và 3 cục trưởng.

Hầu hết những người được bổ nhiệm đều trong độ tuổi từ ngoài 40 đến 58, trẻ nhất là đại tá Lê Xuân Minh, 44 tuổi, quê Hà Nội. Đại tá Minh vốn là Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Theo Vnexpress, đại tá Nguyễn Thế Hùng - Phó giám đốc được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận; đại tá Phan Công Bình, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi; đại tá Võ Đức Nguyện, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi làm Giám đốc Công an tỉnh Bình Định.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến nhận quyết định làm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ.

Trong đợt này, hơn 10 tân phó giám đốc công an tỉnh cũng được bổ nhiệm, luân chuyển. Trong đó, thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng - Trưởng phòng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên; Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam - đại tá Phan Văn Dũng làm Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng; đại tá Lê Quang Nhân, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai...

Về các tân cục trưởng, Bộ trưởng Công an bổ nhiệm Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ với thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến; Cục trưởng Tổ chức cán bộ với thiếu tướng Hoàng Đức Lừng thay cho người tiền nhiệm là thiếu tướng Lê Tấn Tới đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an hồi tháng 4; Cục trưởng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Nguyễn Thanh Trang, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Đại tá Lê Xuân Minh.

Cũng trong khoảng thời gian tháng 5 vừa qua, ông Trần Quốc Tỏ (58 tuổi, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, cựu Tổng cục phó Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra ) được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an.





Trước đó, Bộ Công an có thêm hai thứ trưởng trong tháng 4 gồm thiếu tướng Lê Quốc Hùng và thiếu tướng Lê Tấn Tới.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ